Стейблкоїни, що відповідають MiCA, домінують у Європі — дослідження

У міру того, як в Європі зростає популярність криптовалют і розвивається нормативно-правова база, стейблкоїни, що відповідають вимогам MiCA, захоплюють значну частку ринку, що свідчить про помітні зміни у їх використанні в регіоні

Новий звіт дослідницької компанії Kaiko та нідерландської криптовалютної біржі Bitvavo підкреслює розширення торгівлі криптовалютами в Європі: обсяги торгівлі євро зростають, а використання стейблкоїнів адаптується до нових правил.

Звіт показав, що обсяги торгів в євро протягом 2024 року постійно перевищували середній показник 2023 року, з піками в березні та листопаді, що перевищували $42 млрд США щомісяця. Дослідники вважають, що це відображає зростаючу роль євро на криптовалютних ринках.

У 2024 році євро стала третьою найбільш торгованою фіатною валютою в криптопросторі, на яку припадає 7,5% від загального обсягу торгівлі фіатними валютами. Долар США зберіг домінування з часткою 49,9%, за ним слідує корейська вона з 33,4%.

Окрім зростаючої ролі євро на крипторинках, дослідники також відзначили зміну ландшафту стейблкоїнів в Європі.

Впровадження закону Європейського Союзу «Про ринки криптоактивів» (MiCA) суттєво змінило ландшафт стейблкоїнів у регіоні. Ці правила, що регулюють токени, пов’язані з активами та електронними грошима, почали впроваджуватися 30 червня, а їх повна імплементація запланована на 30 грудня.

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Стейблкоїни, забезпечені євро, процвітають, а їхні щомісячні обсяги перевищують $300 млн протягом 2024 року. Найвища активність спостерігалася в листопаді, коли обсяг торгів склав майже $800 млн.

Станом на кінець 2024 року стейблкоїни, сумісні з MiCA, захопили більшу частину європейського ринку. EURC від Circle, EURCV від Societe Generale та EURI від Banking Circle разом утримували 91% частки ринку до листопада.

Криптовалютна біржа Binance стала головним гравцем на регіональному ринку стейблкоїнів, майже зрівнявшись за часткою ринку з Coinbase після лістингу EURI в серпні.

Нагадаємо, що багато країн ЄС ще не готові до запровадження MiCA. За даними Асоціації електронних грошей, деякі держави, зокрема Бельгія, Італія, Польща, Португалія, Люксембург і Румунія, ще не готові. Торгові асоціації криптоіндустрії вважають, що цей стан ігнорується Єврокомісією та ESMA, які наполягають на впровадженні регламенту до кінця року, навіть якщо країни не встигнуть.

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За матеріалами: CoinTelegraph.