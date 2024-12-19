close-btn
PaySpaceMagazine

Стейблкоїни, що відповідають MiCA, домінують у Європі — дослідження

19.12.2024 19:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

У міру того, як в Європі зростає популярність криптовалют і розвивається нормативно-правова база, стейблкоїни, що відповідають вимогам MiCA, захоплюють значну частку ринку, що свідчить про помітні зміни у їх використанні в регіоні

Стейблкоїни, що відповідають MiCA, домінують у Європі — дослідження

Стейблкоїни, що відповідають MiCA, домінують у Європі — дослідження Фото: freepik.com

Новий звіт дослідницької компанії Kaiko та нідерландської криптовалютної біржі Bitvavo підкреслює розширення торгівлі криптовалютами в Європі: обсяги торгівлі євро зростають, а використання стейблкоїнів адаптується до нових правил.

Звіт показав, що обсяги торгів в євро протягом 2024 року постійно перевищували середній показник 2023 року, з піками в березні та листопаді, що перевищували $42 млрд США щомісяця. Дослідники вважають, що це відображає зростаючу роль євро на криптовалютних ринках.

У 2024 році євро стала третьою найбільш торгованою фіатною валютою в криптопросторі, на яку припадає 7,5% від загального обсягу торгівлі фіатними валютами. Долар США зберіг домінування з часткою 49,9%, за ним слідує корейська вона з 33,4%.

Окрім зростаючої ролі євро на крипторинках, дослідники також відзначили зміну ландшафту стейблкоїнів в Європі.

Впровадження закону Європейського Союзу «Про ринки криптоактивів» (MiCA) суттєво змінило ландшафт стейблкоїнів у регіоні. Ці правила, що регулюють токени, пов’язані з активами та електронними грошима, почали впроваджуватися 30 червня, а їх повна імплементація запланована на 30 грудня.

Цікаве по темі: Ripple запустила власний стейблкоїн RLUSD

Стейблкоїни, забезпечені євро, процвітають, а їхні щомісячні обсяги перевищують $300 млн протягом 2024 року. Найвища активність спостерігалася в листопаді, коли обсяг торгів склав майже $800 млн.

Станом на кінець 2024 року стейблкоїни, сумісні з MiCA, захопили більшу частину європейського ринку. EURC від Circle, EURCV від Societe Generale та EURI від Banking Circle разом утримували 91% частки ринку до листопада.

Криптовалютна біржа Binance стала головним гравцем на регіональному ринку стейблкоїнів, майже зрівнявшись за часткою ринку з Coinbase після лістингу EURI в серпні.

Нагадаємо, що багато країн ЄС ще не готові до запровадження MiCA. За даними Асоціації електронних грошей, деякі держави, зокрема Бельгія, Італія, Польща, Португалія, Люксембург і Румунія, ще не готові. Торгові асоціації криптоіндустрії вважають, що цей стан ігнорується Єврокомісією та ESMA, які наполягають на впровадженні регламенту до кінця року, навіть якщо країни не встигнуть.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Криптобіржа Coinbase проведе делістинг низки стейблкоїнів

Стейблкоїн від PayPal тепер можна переводити між Ethereum та Solana

На Solana запустили унікальний стейблкоїн sUSD

За матеріалами: CoinTelegraph.

Рубрики: ЄвропаКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Біткоїн досягне $200 тис. до середини 2025 року — аналітики Bitfinex 19.12.2024

Біткоїн досягне $200 тис. до середини 2025 року — аналітики Bitfinex
WhiteBIT запустила функцію QuickSend для миттєвих транзакцій 18.12.2024

WhiteBIT запустила функцію QuickSend для миттєвих транзакцій
2 криптовалюти, які варто купити цього тижня 18.12.2024

2 криптовалюти, які варто купити цього тижня
Криптотрейдер заробив $8,3 млн за 20 хвилин 18.12.2024

Криптотрейдер заробив $8,3 млн за 20 хвилин
Біткоїн досяг нового історичного максимуму $108,2 тис.: чого очікувати далі 17.12.2024

Біткоїн досяг нового історичного максимуму $108,2 тис.: чого очікувати далі
5 монет вартістю до $1, які можуть злетіти вже цього тижня 17.12.2024

5 монет вартістю до $1, які можуть злетіти вже цього тижня
Вибір редакції
Всі
Хто стоїть за розвитком фінтеху в Україні: знайомство з лідерами галузі
ТОП статей 19.12.2024

Хто стоїть за розвитком фінтеху в Україні: знайомство з лідерами галузі

 PaySpace Magazine Awards 2024: час голосувати за найкращих
ТОП статей 17.12.2024

PaySpace Magazine Awards 2024: час голосувати за найкращих
Останні новини
Сьогодні  20:20

Mastercard викупить акції на $12 млрд

 Сьогодні  20:06

Онлайн-продажі 2025: які тренди будуть присутні на ринку

 Сьогодні  19:40

Співвласник АТБ за 1,9 млрд грн купить конфіскований у росіян завод

 Сьогодні  19:00

Стейблкоїни, що відповідають MiCA, домінують у Європі — дослідження

 Сьогодні  18:10

НБУ виявив у двох фінкомпаній зв'язки з Росією

 Сьогодні  17:20

У застосунку Армія+ з'явилися рапорти для повернення на службу після СЗЧ

 Сьогодні  16:30

В Україні відкрили другий у світі Global Government Technology Centre

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber