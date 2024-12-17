Ripple запустила власний стейблкоїн RLUSD

Ripple приєднується до конкурентного поля емітентів стейблкоїнів, до якого входять інші криптокомпанії, такі як Tether, Circle та Ethena

Блокчейн-компанія Ripple офіційно запустила з 17 грудня стейблкоїн Ripple USD (RLUSD), про що повідомила на своєму сайті.

Зазначається, що RLUSD призначений для підтримки постійної вартості одного долара США. Ripple USD, випущений на базі блокчейнів XRP Ledger і Ethereum, повністю забезпечений окремим резервом готівки та їх еквівалентів і обмінюється 1:1 на долари США.

«Зберігайте, купуйте та торгуйте токенізованими доларами США в ланцюзі за допомогою стейблкоїнів, які відповідають вищим стандартам, і жодних застережень щодо наших резервів», — пише компанія.

RLUSD спочатку буде розміщено на кількох біржах і криптоплатформах, включаючи Uphold, MoonPay, Archax і CoinMENA, з подальшим лістингом на Bitso, Bullish, Bitstamp, Mercado Bitcoin і Independent Reserve, Zero Hash та інших у найближчі тижні.

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Незалежній аудиторській фірмі буде доручено створити підтвердження резервних активів RLUSD для підвищення прозорості. Підтвердження публікуватимуться щомісяця. Відомо, що компанія додала двох високопоставлених колишніх керівників центрального банку до своєї консультативної ради стейблкоїнів.

На початку токен не буде доступний в ЄС, оскільки Ripple не має необхідної ліцензії згідно з правилами блоку MiCAR, але компанія «активно вивчає» шляхи виходу на ринок блоку, зазначив Джек Макдональд, старший віце-президент стейблкойну Ripple.

За допомогою RLUSD Ripple прагне конкурувати за частку на ринку стейблкоїнів, де зараз домінують токени USDT Tether вартістю $140 млрд та токени USDC Circle вартістю $40 млрд. Стейблкоїни є ключовим елементом інфраструктури, що з’єднує ринки цифрових активів і традиційні фінанси, слугуючи ліквідністю для торгівлі, засобом для транзакцій на основі блокчейну та дедалі більше як спосіб оплати за кордоном.

Нагадаємо, нещодавно генеральний директор Ripple Labs Бред Гарлінгхаус повідомив, що Департамент фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) схвалив стейблкоїн RLUSD після декількох місяців розгляду.

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За матеріалами CoinDesk