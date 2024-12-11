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Ripple отримала схвалення регулятора на стейблкоїн RLUSD

11.12.2024 9:40
Ольга Деркач
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Лістинг RLUSD «скоро з’явиться» на біржах після того, як Департамент фінансових послуг Нью-Йорка схвалив стейблкоїн

Ripple отримала схвалення регулятора на стейблкоїн RLUSD

Ripple отримала схвалення регулятора на стейблкоїн RLUSD Фото: pexels.com

Генеральний директор Ripple Labs Бред Гарлінгхаус повідомив, що Департамент фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) схвалив стейблкоїн RLUSD після декількох місяців розгляду.

У своєму пості від 10 грудня Гарлінгхаус заявив, що Ripple незабаром оголосить про лістинг бірж і партнерів для RLUSD після схвалення NYDFS. Компанія почала планувати створення стейблкоіна в квітні як конкурента USDT від Tether і USDC від Circle.

Керівництво Ripple припускало, що до 2028 року ринкова капіталізація стейблкоїна може досягти $2 трлн. У серпні компанія почала тестувати RLUSD в реєстрі XRP і мережі Ethereum, а в жовтні оголосила про партнерство з біржами, включаючи Uphold, Bitstamp, Bitso, MoonPay, Independent Reserve, CoinMENA і Bullish.

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У вересні Гарлінгхаус заявив, що Ripple планує зосередити RLUSD на інституційних гравцях. Станом на 10 грудня сукупна ринкова капіталізація USDT і USDC становила приблизно $180 млрд.

Як і всі стейблкоїни в доларах США, RLUSD буде прив’язаний до долара США у співвідношенні 1:1. У квітні Ripple заявила, що планує забезпечити токени депозитами в доларах США, короткостроковими казначейськими облігаціями США та «іншими грошовими еквівалентами».

У червні президент Ripple Моніка Лонг заявила, що RLUSD буде «доповненням і добавкою» до XRP.

Гарлінгхаус з’явився в програмі «60 хвилин», яка вийшла в ефір 8 грудня, щоб обговорити роль криптовалютної індустрії у впливі на вибори в США в 2024 році. Ripple також бере участь у судовому процесі з Комісією з цінних паперів і бірж США щодо розміщення токенів XRP.

Раніше ми писали, чи варто забути про Біткоїн і купити замість нього XRP. XRP не можна майнити, як Біткоїн або інші токени з доказом роботи (PoW). Ripple фактично попередньо видобула весь свій запас у 100 мільярдів токенів перед запуском у 2013 році і заблокувала більше половини цих токенів на ескроу-рахунках у своєму блокчейні.

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За матеріалами: CoinTelegraph.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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