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Ripple розблокує 1 млрд XRP: чи варто інвесторам хвилюватися

29.11.2024 19:40
Ольга Деркач
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Першого числа кожного місяця Ripple розблоковує 1 млрд токенів XRP з ескроу-системи за допомогою XRP Ledger

Ripple розблокує 1 млрд XRP: чи варто інвесторам хвилюватися

Ripple розблокує 1 млрд XRP: чи варто інвесторам хвилюватися Фото: pexels.com

1 грудня (неділя) компанія розблокує токенів на суму $1,60 млрд трьома транзакціями по 200 млн, 300 млн і 500 млн XRP.

Цікаво, що грудневе розблокування 2024 року складає лише 1,75% від поточної пропозиції в 56,99 млрд токенів, які перебувають в обігу. Крім того, воно становить 2,61% від залишку в 38,23 мільярда токенів XRP, заблокованих в ескроу під контролем Ripple.

Три ескроу будуть завершені в останні години 30 листопада на двох відомих адресах гаманців, що належать Ripple. Зокрема, Ripple (24) розблокує 200 мільйонів і 300 мільйонів XRP, які були заблоковані в листопаді та грудні 2020 року.

Окрім того, Ripple (25) розблокує 500 мільйонів токенів, заблокованих у грудні 2020 року. Після цих розблокувань у обох облікових записів залишиться ще один місяць, але існують також інші ескроу на адресах, контрольованих Ripple.

Система ескроу розблокувала 1 мільярд XRP 1 листопада. Пізніше Ripple повторно заблокувала 530 мільйонів із загальної суми (53%) в ескроу, які закінчаться до лютого 2028 року на двох рахунках.

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Примітно, що це була найбільша зарезервована сума Ripple за останні сім років: 470 мільйонів XRP було відправлено на рахунок Ripple (1). Ці зарезервовані токени пізніше були розділені і відправлені на Ripple (50) і rP4X2h(…) для продажів Ripple.

На даний момент в 2024 році Ripple продала 3,046 млрд XRP, відповідно до зарезервованих сум за кожен місяць. Минулого місяця 470 мільйонів стали найбільшою місячною транзакцією, яка спричинила контрінтуїтивний рух цін, коли XRP показав агресивне зростання.

Таким чином, з початку року XRP виріс на 162%, а річний обсяг розпродажу перевищив $5 млрд. На момент написання токен торгується на рівні $1,74, а Ripple готується до останнього місяця продажів у 2024 році.

Незважаючи на позитивну цінову динаміку, кожне розблокування призводить до роздування пропозиції XRP, розмиваючи активи інвесторів.

Згідно зі звітом Ripple за третій квартал 2024 року, компанія застосовує модель ліквідності на вимогу (ODL), продаючи XRP за ринковою ціною клієнтам, що допомагає зменшити економічний вплив від великих продажів, які можуть виникати через значні розблокування щомісяця.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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