Ціна XRP застрягла на позначці $1: чи зможуть бики підштовхнути її вище

Курс XRP, шостої за ринковою капіталізацією криптовалюти, протягом вихідних коливався біля позначки $1, створюючи відчуття очікування на ринку

На вихідних XRP злетів до трирічного максимуму в $1,263, ф’ючерси на нього також досягли нових ATH. У неділю відкритий інтерес до деривативів на XRP досяг $2 млрд, оскільки інвестори грали на підвищеній волатильності ціни монети. Зростанню сприяє оптимізм щодо послаблення регуляторних перешкод.

Крім того, майбутня інтеграція стейблкоїна RLUSD від Ripple та євро стейблкоїна, що підтримується французьким банком Société Générale, з XRP Ledger може збільшити інституційне прийняття платформи.

Рівні опору та підтримки

Останні три дні ціна XRP коливається в діапазоні між $1 і $1,26, і всім цікаво, чи зможуть бики підштовхнути її вище. Поточний діапазон XRP підтримується на рівні $1, з безпосереднім опором біля $1,26. Прорив або падіння нижче цих рівнів може визначити наступний ціновий напрямок XRP. Наразі, згідно з даними CoinMarketCap, обсяги торгів XRP знизилися на 52,2%, до $7,6 млрд. Сплеск обсягів торгів буде свідчити про підвищений інтерес з боку биків.

Якщо XRP прорветься вище $1,263 на значних обсягах торгів, він може націлитися на $1,41 і $1,96, що, можливо, прокладе шлях до подальшого зростання. Однак XRP може залишатися в обмеженому діапазоні біля своїх поточних рівнів, розчаровуючи трейдерів, які сподіваються на рішучі дії ринку.

На момент написання матеріалу ціна XRP складає $1,09, за 24 години вона впала на 6,7%, але за тиждень зросла на 70%. Зниження нижче $1 може спровокувати повторне тестування нижчих рівнів підтримки, таких як $0,95 і, можливо, $0,82.

Поки що бики утримують позицію, але подальший рух XRP може залежати від поєднання технічних сигналів, ринкових настроїв та макроекономічного розвитку. Інвесторам слід уважно стежити за ключовими рівнями опору та підтримки, оскільки будь-який прорив або падіння може визначити траєкторію руху XRP на найближчі тижні.

Як використовувати рівні підтримки та опору в криптовалютній торгівлі, ми писали раніше.

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За матеріалами U.Today