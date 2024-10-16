Ripple завершує підготовку до запуску стейблкоїна RLUSD — названо біржових партнерів

У вівторок, 15 жовтня, на конференції Ripple Swell 2024 у Маямі, штат Флорида, США, компанія Ripple оголосила про фінальні приготування до запуску власного стейблкоїна RLUSD, прив’язаного до долара, та назвала головних партнерів

Як зазначається у матеріалі Finextra, Ripple готується до запуску деномінованого в доларах США стейблкоїна, залучаючи до співпраці безліч партнерів з бірж та клієнтів в індустрії цифрових активів.

RLUSD буде запущений на блокчейні XRP Ledger та Ethereum, пропонуючи підтримку миттєвих платежів, конвертацію фіатів у криптовалюту та токенізацію реальних активів.

Кожен токен RLUSD на 100% забезпечений депозитами в доларах, державними облігаціями США та їх еквівалентами. Щоб забезпечити повну прозорість, Ripple публікуватиме щомісячні, перевірені третьою стороною, атестації резервних активів, що проводяться BPM (бухгалтерська компанія, що базується у Сан-Франциско).

Після запуску RLUSD буде доступний для установ і користувачів у всьому світі на найбільших біржах і платформах, включаючи Uphold, Bitstamp, Bitso, MoonPay, Independent Reserve, CoinMENA і Bullish. Маркет-мейкери, такі як B2C2 та Keyrock, також приєдналися до проєкту, щоб підвищити ліквідність та сприяти більш широкому впровадженню.

«Завдяки нашим першим партнерам по біржі, очевидній корисності та попиту на RLUSD, а також сильному акценту на дотриманні нормативних вимог, стейблкоїн Ripple готовий стати золотим стандартом для стейблкоінів корпоративного рівня», — говорить Бред Гарлінгхаус, генеральний директор Ripple.

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За його словами, клієнти та партнери просять високоякісні стейблкоїни для використання в різних фінансових кейсах, таких як платежі, токенізація реальних активів і децентралізовані фінанси.

«Наші платіжні рішення будуть використовувати RLUSD, XRP та інші цифрові активи, щоб зробити міжнародні платежі швидшими, надійнішими та економічно ефективнішими», — додав Гарлінгхаус.

До консультативної ради RLUSD увійшли колишня голова FDIC Шейла Бейр, віцеголова Partners Capital і колишній генеральний директор Centre Consortium Девід Пут, а також виконавчий голова Ripple Кріс Ларсен.

Як розповіла Coindesk Моніка Лонг, президентка Ripple Labs, майбутній стейблкоїн Ripple буде використовувати свої позиції для платежів і стане ключовим мостом для токенізації реальних активів. Наразі компанія очікує схвалення регуляторних органів від Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка для публічного розгортання.

«Що стосується RLUSD і стейблкоїнів у цілому, ми, безумовно, підтвердили їх корисність для платежів, — сказала Лонг. — Ми також віримо у більш широку тенденцію токенізації реальних активів. Коли ми думаємо не лише про токенізацію грошей, але й про різні інструменти та ринки капіталу, такі як цінні папери та облігації, нерухомість та інші активи, вам потрібна стабільна монета, якій довіряють, яка є дуже надійною, керованою для використання як на ринку, так і поза ним».

Ця заява з’явилася після того, як раніше цього року Ripple оголосила про плани випустити власний стейблкоїн, щоб поборотися за частку на стрімко зростаючому ринку, який оцінюється в $170 млрд. Ці цифрові гроші є ключовим елементом інфраструктури криптоекономіки, що слугує мостом між традиційними державними грошима та цифровими активами на основі блокчейну. Вони стають дедалі популярнішими для транскордонних транзакцій та як платіжний засіб для оплати товарів і послуг, особливо на ринках, що розвиваються.

Бред Гарлінгхаус, генеральний директор Ripple Labs, заявив минулого місяця на Korea Blockchain Week, що RLUSD може бути запущений протягом «тижнів, а не місяців».

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