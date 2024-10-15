Глибина ринку криптовалют: як використовувати біржовий показник для отримання прибутку

У цій статті ми розглянемо поняття глибини ринку, як читати графік глибини, фактори, що на неї впливають, і багато іншого

Одним з важливих інструментів аналізу, який допомагає трейдерам і інвесторам краще розуміти, що відбувається на ринку в конкретний момент часу, є «глибина ринку». Цей інструмент дає можливість виявити приховані торгові можливості, оцінити ліквідність активів і підготуватися до можливих коливань цін. У даній статті ми розглянемо, що таке глибина ринку криптовалют, з чого вона складається, як її читати та використовувати.

Що таке глибина ринку

Глибина ринку — це показник ліквідності певного фінансового активу, що відображає кількість ордерів на купівлю та продаж на різних рівнях ціни. По суті, глибина ринку показує, наскільки гнучким і стабільним є ринок конкретної криптовалюти. Чим більше на ринку ордерів на купівлю і продаж при різних цінах, тим більша його глибина.

Для трейдерів це важливий показник, оскільки він показує, скільки одиниць активу можна купити або продати без значного впливу на ціну. Якщо глибина ринку мала, навіть невеликий ордер може вплинути на ринкову ціну криптовалюти. Якщо ринок глибокий, можна торгувати великими обсягами без істотних цінових коливань.

Іншими словами, у криптовалютній торгівлі глибина ринку описує здатність ринку витримувати значні обсяги ордерів без помітного впливу на ціну. Ця інформація допомагає трейдерам оцінювати ліквідність криптовалюти, визначати рівні опору і підтримки та прогнозувати потенційний рух цін.

Розуміння глибини ринку має вирішальне значення для прийняття обґрунтованих торгових рішень. Це дозволяє трейдерам оцінити ринкові настрої та силу цінових рівнів, на яких ймовірна значна активність купівлі або продажу.

З чого складається глибина ринку

Глибина ринку зазвичай відображається у вигляді книги ордерів (order book), яка містить:

Біди (Bid) — це ордери на купівлю. Вони показують, скільки трейдери готові заплатити за актив на певному ціновому рівні.

— це ордери на купівлю. Вони показують, скільки трейдери готові заплатити за актив на певному ціновому рівні. Аски (Ask) — це ордери на продаж. Вони відображають кількість активів, які продавці готові продати за конкретною ціною.

Біди та аски впорядковуються за ціною, що дозволяє трейдеру бачити, на яких рівнях ціни зосереджена найбільша кількість ордерів. Це надає важливу інформацію про поточний попит і пропозицію на ринку.

У книзі ордерів відображаються всі очікувані заявки на купівлю і продаж, а також їхні відповідні обсяги й ціни. Якщо в книзі ордерів сторона bid значно більша за сторону ask, це свідчить про сильний інтерес до купівлі, що вказує на більшу глибину ринку з боку покупців. І навпаки, велика кількість асків свідчить про значний тиск з боку продавців.

Крім того, важливими елементами глибини ринку є:

Ціна (Price) — це рівень, за яким учасники ринку бажають купувати або продавати актив.

— це рівень, за яким учасники ринку бажають купувати або продавати актив. Обсяги (Volume) — це кількість активів, що виставлені на купівлю або продаж за певною ціною.

— це кількість активів, що виставлені на купівлю або продаж за певною ціною. Спред (Spread) — це різниця між найвищою ціною біда і найнижчою ціною аска. Менший спред свідчить про більшу ліквідність.

Як читати та використовувати глибину ринку

Для того, щоб ефективно використовувати глибину ринку в аналізі та торгівлі, потрібно вміти правильно читати дані з книги ордерів. Ось кілька ключових моментів:

Аналіз спреду

Малий спред вказує на високий рівень ліквідності та активний ринок. Це сприятливі умови для трейдерів, оскільки ціни не змінюються різко при виконанні великих ордерів. Великий спред свідчить про низьку ліквідність, що може означати, що ринок менш активний і може бути більш схильний до цінових коливань.

Вивчення кластерів ордерів

На певних рівнях цін можна зустріти великі кластери ордерів. Це означає, що за певних умов ці рівні можуть стати точками опору або підтримки. Якщо ціна наближається до такого кластера, трейдерам варто очікувати зміну тенденції або прискорення руху ціни.

Поведінка ціни під час змін у глибині ринку

Якщо на ринку з’являється раптовий великий ордер на купівлю чи продаж, це може спричинити значний рух ціни. Відстежуючи ці зміни, можна заздалегідь підготуватися до волатильності.

Глибина ринку — корисний інструмент для технічного аналізу. Криптовалютні трейдери використовують його для оцінки ліквідності ринку, визначення можливих рівнів опору і підтримки та прийняття обґрунтованих торгових рішень.

Глибина ринку дозволяє трейдерам прогнозувати ринкові зміни та коригувати свої стратегії, відображаючи всі відкриті ордери на купівлю та продаж за різними ціновими точками в книзі ордерів.

Стратегії торгівлі криптовалютами під впливом глибини ринку

Стратегії торгівлі криптовалютами, на які впливає глибина ринку, включають свінг-трейдинг, арбітраж, позиційну торгівлю, скальпінг і алгоритмічну торгівлю.

Свінг-трейдинг

Свінг-трейдери часто утримують позиції від кількох днів до кількох тижнів, намагаючись отримати прибуток від короткострокових і середньострокових коливань ринку. Глибина ринку допомагає трейдерам відкривати й закривати позиції за вигідними цінами, хоча вона не настільки важлива, як для скальпінгу.

Свінг-трейдери можуть виконувати свої угоди легше і без прослизання на глибоких ринках. Прослизання виникає через недостатню ліквідність, що призводить до того, що ціна виконання відрізняється від запланованої.

Арбітраж

Арбітражні трейдери використовують різницю в цінах на один і той самий актив на різних біржах або ринках. Оскільки глибина ринку впливає на простоту і вартість проведення торгів на декількох майданчиках, вона має важливе значення для арбітражних методик. Глибокі ринки полегшують використання можливостей арбітражу і знижують небезпеку прослизання до того, як різниця в ціні буде зафіксована. Детальніше про арбітраж у нашій статті “Що таке трикутний арбітраж в криптовалютах”.

Позиційна торгівля

Позиційні трейдери більше орієнтуються на довгострокові тенденції, ніж на короткострокову волатильність, і тримають активи протягом тривалих періодів – від місяців до років. Глибина ринку впливає на їхню здатність входити або виходити з великих портфелів без значної зміни ціни, навіть якщо це не так важливо для їхніх поточних операцій.

Скальпінг

Високочастотна торгова стратегія, яка називається скальпінгом, полягає у використанні хвилинних цінових коливань для отримання декількох невеликих прибутків. Глибокі ринки ідеально підходять для скальпінгу, оскільки вони пропонують достатньо ліквідності, щоб дозволити трейдерам швидко відкривати та закривати позиції без значного руху ціни. Оскільки скальпери залежать від швидкого виконання угод і вузьких спредів між попитом і пропозицією, глибина ринку має вирішальне значення для їхнього успіху.

Алгоритмічна торгівля

Використання комп’ютерних програм для проведення торгів на основі заданих критеріїв відоме як алгоритмічна торгівля. Ці алгоритми часто оптимізують виконання угод, враховуючи глибину ринку. Вивчаючи книгу заявок, алгоритми можуть визначити оптимальний час для купівлі або продажу, щоб мінімізувати витрати та вплив на ринок. Глибокі ринки особливо важливі для ефективної роботи алгоритмів високочастотної торгівлі.

Недоліки інструменту «глибина ринку» для аналізу криптовалют

Хоча глибина ринку є потужним інструментом для аналізу, у неї є кілька недоліків, особливо на ринку криптовалют:

Волатильність криптовалют : Ринок криптовалют відомий своєю високою волатильністю. Навіть при глибокому ринку ціна може змінюватися швидко і непередбачувано, що ускладнює використання даних книги ордерів для точного прогнозування цінових рухів.

: Ринок криптовалют відомий своєю високою волатильністю. Навіть при глибокому ринку ціна може змінюватися швидко і непередбачувано, що ускладнює використання даних книги ордерів для точного прогнозування цінових рухів. Маніпуляції ринком : Як уже згадувалося, великі гравці можуть використовувати стратегії, щоб маніпулювати ринком, виставляючи великі ордери, які не завжди виконуються, а лише створюють ілюзію попиту або пропозиції.

: Як уже згадувалося, великі гравці можуть використовувати стратегії, щоб маніпулювати ринком, виставляючи великі ордери, які не завжди виконуються, а лише створюють ілюзію попиту або пропозиції. Відсутність повної інформації : Глибина ринку показує лише відкриті ордери, але не відображає позабіржові угоди або приховані ордери (наприклад, iceberg-ордери). Це може спотворювати реальну картину ринку.

: Глибина ринку показує лише відкриті ордери, але не відображає позабіржові угоди або приховані ордери (наприклад, iceberg-ордери). Це може спотворювати реальну картину ринку. Переважання алгоритмічної торгівлі: На криптовалютних біржах активно використовуються торгові боти та алгоритмічна торгівля. Це може змінювати структуру ринку швидше, ніж трейдери можуть відреагувати на дані глибини ринку.

Глибина ринку криптовалют – це корисний інструмент для розуміння попиту та пропозиції на ринку, визначення ліквідності активів і пошуку торгових можливостей. Однак він має свої обмеження, такі як маніпуляції, волатильність і відсутність повної інформації про приховані ордери. Щоб ефективно використовувати глибину ринку, важливо комбінувати її з іншими методами технічного аналізу і завжди бути готовими до непередбачуваних змін на ринку.

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Допоміжні джерела: cointelegraph.com, wazirx.com