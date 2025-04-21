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Ринок на порозі нової криптозими: Coinbase закликає бути обережними

21.04.2025 17:00
Ольга Деркач
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Експерти Coinbase сигналізують про ознаки початку нової криптозими на тлі стрімкого падіння капіталізації ринку альткоїнів, слабких інвестиційних потоків та пробиття ключових технічних рівнів. У свіжому аналітичному звіті компанія застерігає: учасникам ринку варто зайняти обережну позицію щонайменше у найближчі 4-6 тижнів.

Ринок на порозі нової криптозими: Coinbase закликає бути обережними

Ринок на порозі нової криптозими: Coinbase закликає бути обережними Фото: freepik.com

Зазначається, що сукупна капіталізація крипторинку без урахування Bitcoin впала на 41% — з $1,6 трлн у грудні 2024 року до $950 млрд у квітні 2025-го. Це суттєво нижче як за рівень річної давнини, так і за більшість періоду серпень 2021 – квітень 2022.

Паралельно венчурне фінансування, хоч і дещо зросло у першому кварталі 2025 року, досі залишається на 50-60% нижчим за пікові показники 2021-2022 років. Аналітики Coinbase зазначають, що така стагнація у фінансуванні, зокрема в альткоїн-секторі, значною мірою спричинена загальною невизначеністю: у світі посилюється тарифна ескалація, фіскальні умови стають жорсткішими, а ризикові активи перебувають під тиском. Це паралізує рішення інвесторів і погіршує перспективи ринку.

Сигнали ведмежого ринку — вже активні

Технічні індикатори підтверджують початок ведмежої фази: Bitcoin пробив 200-денну ковзну середню (200DMA) наприкінці березня, а COIN50 — ще раніше, наприкінці лютого. Останній індекс, що охоплює 50 найбільших токенів, демонструє глибший спад через вищу волатильність та ризикованість альткоїнів: тоді як ціна BTC знизилася менш ніж на 20%, загальний ринок без BTC втратив 41%.

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Coinbase підкреслює, що класичне правило «падіння на 20%» не є ефективним для оцінки крипторинку, оскільки криптовалюти часто демонструють значні коливання без зміни загального тренду. Натомість компанія орієнтується на 200DMA — простий і надійний індикатор, що дозволяє чітко відстежити перехід до ведмежого ринку за умов тривалого зниження та втрати імпульсу.

Що далі?

Coinbase припускає, що криптовалюти можуть «знайти дно» вже у середині або ближче до кінця другого кварталу 2025 року. Це, своєю чергою, може створити передумови для відновлення у третьому кварталі. Водночас у короткостроковій перспективі експерти закликають до стриманості, адже ринок залишається вразливим до змін глобальної економіки, зокрема нових тарифів і подальшого фіскального тиску.

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Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
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