Які акції найбільше виграли від тарифної паузи Трампа

9 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення нових тарифів на 90 діб (але з деякими винятками), що спричинило справжню лихоманку на фондовому ринку

У результаті цього рішення індекс S&P 500 миттєво підскочив приблизно на 280 пунктів. Біржовий індикатор закрився на рівні 5 456 пунктів, що на 474 пункти вище, ніж учора, але все ще на 3,77% нижче за рівень 2 квітня і на 7,22% нижче за початок року.

Так само як «Чорна п’ятниця 2025», хоч і спричинила значне падіння ринку, проте деякі акції тоді стрімко зросли, нинішнє призупинення тарифів також мало нерівномірний вплив на фондовий ринок.

Ось акції, які найбільше виграли від нового повороту у торговельній і зовнішній політиці Білого дому.

Microchip Technology (NASDAQ: MCHP)

Компанія, що спеціалізується на мікроконтролерах та аналогових напівпровідниках, Microchip Technology (NASDAQ: MCHP) рідко перебуває у центрі уваги на відміну від гучних проєктів у сфері штучного інтелекту — і не показувала такого ж зростання капіталізації.

Призупинення тарифів стало для MCHP давно очікуваним позитивним сигналом: вартість акцій зросла на 27,76% — з $35,34 до $45,15 станом на 10 квітня.

Окрім тарифних ризиків, компанія стикається з проблемами високих складських залишків і значного боргового навантаження. Нещодавно вона оголосила про випуск конвертованих акцій на суму $1,35 млрд.

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United Airlines (NASDAQ: UAL)

До оголошення тарифної паузи акції United Airlines (NASDAQ: UAL) впали на 41,16% від початку року. Поточні умови, насамперед геополітична нестабільність і ризики в ланцюгах постачання, є несприятливими для авіаційного сектору. Додатково побоювання щодо інфляції та рецесії стримують попит на подорожі — люди скорочують витрати на неосновні потреби.

9 квітня акції UAL зросли з $57,68 до $70,53. Це зростання на 22,28% дозволило трохи скоротити річне падіння — тепер акції знижені на 28,50% з початку року.

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD)

Остання у сьогоднішньому списку — компанія Advanced Micro Devices, яка переживає не найкращі часи. Акції AMD (NASDAQ: AMD) не демонстрували суттєвого зростання з середини 2024 року. Проте після оголошення про тарифну паузу вони підскочили з $79,36 до $96,21.

Хоч це зростання на 21,23% виглядає оптимістично, воно свідчить радше про корекцію після попереднього обвалу.

Хоча акції AMD, імовірно, знову подолають позначку в $100, суттєвого подальшого зростання наразі не очікується. На даний момент вони залишаються радше активом для інвесторів, які шукають недооцінені компанії.

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За матеріалами finbold.com.