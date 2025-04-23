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Кійосакі назвав свій новий улюблений актив

23.04.2025 17:00
Ольга Деркач
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Роберт Кійосакі, автор відомої книги з фінансової грамотності «Багатий тато, бідний тато», тепер звернув свою увагу на срібло і називає його найкращою інвестиційною угодою на сучасному ринку

Кійосакі назвав свій новий улюблений актив

Кійосакі назвав свій новий улюблений актив Фото: pngwing.com, freepik.com

Кійосакі написав, що він купує більше срібла, тому що ціна на нього значно нижча за історичні максимуми.

«Срібло все ще на 50% нижче свого історичного максимуму… сьогодні близько $35, — написав Кійосакі. — Я вважаю, що цього року срібло зросте в 2 рази до $70».

Фінансовий педагог також зазначив, що золото знаходиться на історичних максимумах. Він констатує той факт, що «прибуток отримується, коли ви купуєте….. а не коли ви продаєте», щоб підкреслити цінність срібла і заохотити людей інвестувати навіть з меншим капіталом. Кійосакі зазначає, що це позитивний момент для людей з невеликим капіталом.

Це не перший раз, коли Кійосакі вихваляє інвестиції в дорогоцінні метали або Біткоїн. Наразі Біткоїн досяг рекордних максимумів з березня, і в даний час коштує $93 400. За останні 24 години ця ціна зросла більш ніж на 5%.

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На тлі зростання цін на Біткоїн і золота, яке досягло історичного максимуму, Кійосакі вважає, що срібло слугує дешевшою альтернативою для інвесторів, які не впевнені в купівлі перекуплених активів.

Крім того, з точки зору криптовалют, інший автор на ім’я Фред Крюгер вважає, що Solana — це наступне срібло, проводячи паралель з низькою вхідною вартістю з потенціалом для більш високих прибутків.

Нагадаємо, що Кійосакі заявив, що світ перебуває в рецесії. За словами Кійосакі, рецесія характеризується зростанням інфляції та безробіття — спадом, про який він попереджав з моменту публікації своєї книги «Пророцтво багатого тата» у 2012 році.

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Джерело: Yahoo!Finance.

Рубрики: ІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
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