Криптобіржа Kraken готується до IPO

Американська криптобіржа Kraken готується до раунду фінансування обсягом $500 млн, прагнучи досягти оцінки в $15 млрд на тлі сприятливих регуляторних умов та підготовки до первинного розміщення акцій (IPO)

Про це повідомляє The Information з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. За даними видання, останній раз Kraken оцінювали приблизно в $11 млрд у 2022 році.

Біржа може вийти на біржу вже у першому кварталі 2026 року — цьому сприяє більш лояльна регуляторна політика за адміністрації президента США Дональда Трампа.

Kraken може намагатися скористатися поточним пожвавленням на ринку IPO. Нещодавні публічні розміщення вже принесли значні прибутки іншим гравцям — зокрема платформі eToro та емітенту стейблкоїна Circle Internet Group.

За даними CoinGecko, щоденний обсяг торгів на Kraken становить близько $1,37 млрд. На платформі доступно понад 1 100 торгових пар. Для порівняння, головний конкурент Kraken у США — біржа Coinbase — має вдвічі більший обсяг ($2,77 млрд) і підтримує 448 пар.

Акції криптокомпаній різко зростають

Криптокомпанії демонструють суттєве зростання цього року на тлі нових рекордів Біткоїна та підвищеного інтересу інвесторів до сектору.

У червні емітент стейблкоїна USDC компанія Circle провела публічне розміщення акцій на $1 млрд. Торги на Нью-Йоркській фондовій біржі стартували з ціни $31 за акцію — нині вона зросла на 484% і перевищує $181.

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Торгова платформа eToro, яка дозволяє торгувати акціями та криптовалютами, вийшла на Nasdaq у травні з ціною $52. Відтоді її акції подорожчали на понад 16,5% і нині торгуються по $60,71.

Тим часом акції Coinbase, яка стала публічною ще у 2021 році, з початку 2025 року зросли на 50%. Ще більше зростання демонструє Robinhood Markets — платформа для торгівлі акціями й криптоактивами додала вже 162% від початку року.

Нові IPO завдяки регуляторному «зеленому світлу»

Kraken — чергова криптокомпанія, яка, за повідомленнями ЗМІ, готується до IPO на тлі хвилі криптодружніх ініціатив і припинення судових позовів проти компаній галузі в США.

У березні Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відкликала свій багаторічний позов проти Kraken щодо порушення правил торгівлі цінними паперами.

Серед інших компаній, які вже вийшли на біржу або заявили про такі наміри, — фінтех-фірма Ripple, криптобіржа Gemini, інфраструктурна компанія Galaxy Digital, а також Grayscale і Bullish — біржа, що має підтримку Пітера Тіля.

Kraken розширюється в Європі

У червні Kraken запустила власний застосунок для p2p-переказів під назвою Krak, який дає змогу надсилати як фіат, так і криптовалюту без обмежень щодо географії.

Також компанія оголосила, що отримала ліцензію за регламентом MiCA (Markets in Crypto-Assets), що дозволяє розширити її послуги по всьому Європейському Союзу.

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Джерело: Cointelegraph.