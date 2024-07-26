Японський фінансовий гігант готується до схвалення біткоїн-ETF

Після приголомшливого успіху в США, біржові фонди біткоїнів, схоже, знаходяться на шляху до запуску в Японії

Згідно з нещодавнім звітом Nikkei Asia, японський фінансовий гігант SBI об’єднав зусилля з американською транснаціональною холдинговою компанією Franklin Templeton, щоб принести такі продукти в третю за величиною економіку світу.

SBI та Franklin Templeton об’єднали зусилля для спільного створення компанії з управління криптовалютами. Ця компанія зможе запустити BTC-ETF в Японії, як тільки отримає дозвіл регулятора.

Біткоїн-ETF вже доступні в таких країнах, як Канада, Бразилія і, звичайно ж, США. Однак японські фінансові регулятори ще не надали “зелене світло” таким продуктам.

На початку цього року Franklin Templeton стала однією з перших компаній, яка запропонувала біткоїн-ETF у США. Нещодавно вона також запустила власний Ethereum-ETF на Чиказькій фондовій біржі (CBOE). Американська інвестиційна компанія не планує зупинятися на досягнутому. Вона також почала вивчати можливість запуску ETF на основі Solana.

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За матеріалами U.Today