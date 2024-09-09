close-btn
PaySpaceMagazine

У спотових біткоїн-ETF зафіксовано рекордний відтік капіталу

09.09.2024 18:00
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

В американському секторі спотових біткоїн-ETF відтік капіталу триває вісім торгових днів поспіль, що є новим максимумом

У спотових біткоїн-ETF зафіксовано рекордний відтік капіталу

Фото: pexels.com

Американські біржові фонди, що торгують біткоїнами (ETF), переживають найдовший період щоденного чистого відтоку коштів з моменту їх запуску на початку цього року. За вісім днів інвестори вивели близько $1,2 млрд з 12 ETF, при цьому на настрої трейдерів вплинули змішані дані щодо зайнятості в США та дефляційний тиск у Китаї.

6 вересня чистий добовий відтік капіталу в секторі склав $169,97 млн, згідно з платформою SoSo Value. Негативною динамікою відзначилися відразу шість продуктів, включно з одними з найбільших — GBTC, FBTC і ARKB:

Економічні занепокоєння

Ринок криптовалют, тісно пов’язаний з рухом фондового ринку через короткострокову кореляцію, також відчув вплив економічних проблем. Біткоїн, найбільший цифровий актив, у вересні втратив близько 7%. Однак на вихідних йому вдалося дещо відновитися, піднявшись приблизно до $55 200 у понеділок.

Шон Макналті, директор з торгівлі в Arbelos Markets, зазначив у звіті Bloomberg: «Невелике ралі, схоже, частково зумовлене тим, що деякі відомі впливові особи закрили свої шорти».

Американські біткоїн-ETF, які дебютували в січні, спочатку мали значний попит, який допоміг підняти Біткоїн до рекордної позначки в $73 798 у березні. Інституційний інтерес до криптовалют також різко зріс, коли ETF набрали обертів. Однак з березня приплив інвестицій сповільнився, і зростання Біткоїна з початку року знизилося приблизно до 30%.

Керолайн Марон, співзасновниця Orbit Markets, припустила, що Біткоїн, ймовірно, продовжить торгуватися в діапазоні $53 000-57 000, поки США не опублікують дані про споживчі ціни в середу.

Показники інфляції можуть сформувати очікування щодо майбутнього пом’якшення монетарної політики з боку Федерального резерву, що ще більше вплине на траєкторію Біткоїна.

Відтік капіталу з цих фондів, ймовірно, зумовлений просіданням на крипторинку. Нагадаємо, у вихідні Біткоїн протестував рівень у $52 500.

Вам може бути це цікаво:

За матерілами invezz.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
3 події, які можуть вплинути на ринок криптовалют цього тижня 09.09.2024

3 події, які можуть вплинути на ринок криптовалют цього тижня
Block вдруге за рік випередила Coinbase за капіталізацією 09.09.2024

Block вдруге за рік випередила Coinbase за капіталізацією
Що таке Etherscan та як ним користуватися 09.09.2024

Що таке Etherscan та як ним користуватися
Bybit та Binance отримали дозвіл на повну криптоліцензію в Казахстані 09.09.2024

Bybit та Binance отримали дозвіл на повну криптоліцензію в Казахстані
Творець мемкоїна BONK встановив світовий рекорд 08.09.2024

Творець мемкоїна BONK встановив світовий рекорд
Що відбувається з криптовалютою після смерті її власника 07.09.2024

Що відбувається з криптовалютою після смерті її власника
Вибір редакції
Всі
Що таке Etherscan та як ним користуватися
ТОП статей 09.09.2024

Що таке Etherscan та як ним користуватися

 Тіньовий банкінг та його роль у сучасній світовій фінансовій системі
ТОП статей 06.09.2024

Тіньовий банкінг та його роль у сучасній світовій фінансовій системі
Останні новини
Сьогодні  18:00

У спотових біткоїн-ETF зафіксовано рекордний відтік капіталу

 Сьогодні  17:30

Вчені показали, як змінилась Земля за 1,8 млрд років

 Сьогодні  17:00

НБУ помʼякшив валютні обмеження для бізнесу

 Сьогодні  16:20

Підписка на ChatGPT може здорожчати у 100 разів

 Сьогодні  16:00

3 події, які можуть вплинути на ринок криптовалют цього тижня

 Сьогодні  15:40

«Професійні закупівлі» оголосили першу закупівлю через Prozorro за кошти Світового банку

 Сьогодні  15:00

Block вдруге за рік випередила Coinbase за капіталізацією

 Всі новини
credit link image