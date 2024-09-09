У спотових біткоїн-ETF зафіксовано рекордний відтік капіталу

В американському секторі спотових біткоїн-ETF відтік капіталу триває вісім торгових днів поспіль, що є новим максимумом

Американські біржові фонди, що торгують біткоїнами (ETF), переживають найдовший період щоденного чистого відтоку коштів з моменту їх запуску на початку цього року. За вісім днів інвестори вивели близько $1,2 млрд з 12 ETF, при цьому на настрої трейдерів вплинули змішані дані щодо зайнятості в США та дефляційний тиск у Китаї.

6 вересня чистий добовий відтік капіталу в секторі склав $169,97 млн, згідно з платформою SoSo Value. Негативною динамікою відзначилися відразу шість продуктів, включно з одними з найбільших — GBTC, FBTC і ARKB:

Економічні занепокоєння

Ринок криптовалют, тісно пов’язаний з рухом фондового ринку через короткострокову кореляцію, також відчув вплив економічних проблем. Біткоїн, найбільший цифровий актив, у вересні втратив близько 7%. Однак на вихідних йому вдалося дещо відновитися, піднявшись приблизно до $55 200 у понеділок.

Шон Макналті, директор з торгівлі в Arbelos Markets, зазначив у звіті Bloomberg: «Невелике ралі, схоже, частково зумовлене тим, що деякі відомі впливові особи закрили свої шорти».

Американські біткоїн-ETF, які дебютували в січні, спочатку мали значний попит, який допоміг підняти Біткоїн до рекордної позначки в $73 798 у березні. Інституційний інтерес до криптовалют також різко зріс, коли ETF набрали обертів. Однак з березня приплив інвестицій сповільнився, і зростання Біткоїна з початку року знизилося приблизно до 30%.

Керолайн Марон, співзасновниця Orbit Markets, припустила, що Біткоїн, ймовірно, продовжить торгуватися в діапазоні $53 000-57 000, поки США не опублікують дані про споживчі ціни в середу.

Показники інфляції можуть сформувати очікування щодо майбутнього пом’якшення монетарної політики з боку Федерального резерву, що ще більше вплине на траєкторію Біткоїна.

Відтік капіталу з цих фондів, ймовірно, зумовлений просіданням на крипторинку. Нагадаємо, у вихідні Біткоїн протестував рівень у $52 500.

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За матерілами invezz.com