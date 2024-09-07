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Ціна Біткоїна протестувала рівень $53 000: чому падає BTC, ETH та інші альткоїни

07.09.2024 8:00
Олеся Крамаренко
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У п’ятницю ціна Біткоїна впала нижче $53 000, досягнувши найнижчого рівня з часів «чорного понеділка»

Ціна Біткоїна протестувала рівень $53 000: чому падає BTC, ETH та інші альткоїни

Фото: freepik.com

Вчорашній обвал крипторинку викликав нові занепокоєння серед інвесторів, особливо після того, як нещодавні дані по зайнятості в США посилили прогнози щодо можливого зниження ставки ФРС США на 0,5%. Фондовий ринок США також відзначився похмурими торгами в п’ятницю.

Спостерігачі за ринком шукають потенційні причини цього падіння. Отже, зробімо короткий огляд всіх можливих факторів, які могли вплинути на ведмежий тренд на ринку.

Дані по зайнятості в США викликають волатильність

Як зазначають експерти, причина нинішньої просадки ринку криптовалют — погані дані щодо зайнятості в США. Вчора Міністерство праці відзвітувало про додавання 142 тисяч робочих місць у країні за місяць, при цьому прогнозований результат був на рівні 160 тисяч місць.

Усе це натякає на слабше становище економіки США, ніж передбачалося. При цьому загальна ситуація нагадує те, що відбувалося 5 серпня, коли Біткоїн впав до $49 000. Тоді звіт по зайнятості в США також став одним із приводів для побоювань про можливу рецесію.

Рецесія загрожує обвалом крипторинку

Президент ФРБ Чикаго Остін Гулсбі нещодавно натякнув на потенційну рецесію, що викликало занепокоєння на ринку. Такий розвиток подій міг би вплинути на настрої трейдерів, потенційно спричинивши значне падіння на ширшому фінансовому ринку.

Однак варто зазначити, що деякі ринкові експерти розглядають Біткоїн та інші криптовалюти як засіб хеджування від економічних негараздів. З огляду на це, очікується, що ринок незабаром відновить свій імпульс.

Для контексту, нещодавній звіт Morningstar, який цитує Ветле Лунде, старшого аналітика криптовалютної дослідницької компанії K33 Research, припускає, що рецесія є потенційно «бичачим» фактором для Біткоїна в довгостроковій перспективі.

В аналізі зазначається, що інвестори шукають дефіцитні активи, такі як Біткоїн та золото, під час економічних потрясінь. Такий контрастний прогноз підкреслює складний взаємозв’язок між макроекономікою та криптовалютними ринками, що свідчить про те, що стійкість Біткоїна може в кінцевому підсумку взяти гору.

Падіння фондового ринку

Американський фондовий ринок вчора також стікав кров’ю: всі три фондові індекси завершили сесію в мінусі. Згідно з останніми даними, DJIA закрився з падінням на 1,01%, а Nasdaq та S&P 500 — на 2,55% та 1,73% відповідно.

Тим часом, на думку деяких експертів, крипторинок має тенденцію рухатися в тандемі з фондовим ринком США. У нещодавньому звіті аналітики Citi зазначили, що фондовий ринок має високу кореляцію з акціями, особливо на тлі макроекономічних негараздів та інших невизначеностей.

Ціни на криптовалюти

Сектор AI-монет виявився одним з найгірших секторів, після падіння акцій NVDA більш ніж на 4%. Ціна акцій Nvidia закрилася на рівні $102,83, при цьому відзначивши подальше падіння в неробочий час торгової сесії.

Ціна BTC знизилась на 5,07% до $52 893, а обсяг торгів зріс на 58% до $49,02 млрд. Водночас ціна ETH впала майже на 7% до $2 217, а обсяг торгів зріс на 88% до $25,56 млрд.

Зазначимо, що такі експерти, як Артур Хейс, прогнозують найгірший сценарій для Біткоїна: на скільки впаде актив?

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За матеріалами coingape.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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