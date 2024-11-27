Glovo перетворить свій застосунок на соціальну мережу

Glovo прагне трансформувати свій застосунок у платформу з елементами соціальної мережі під назвою Glovo Next

Вона включатиме добірки страв і відеоконтент від ресторанів. Наразі Glovo Next проходить тестування в Україні, а повноцінний запуск планується до кінця 2024 року, повідомили в компанії для AIN.

«Треба розуміти, що ця система — це живий організм. Ми постійно тестуємо, щось змінюємо, доопрацьовуємо. Дуже хотілося б протягом місяця запустити. Якщо ні, то уже після різдвяних свят» — розповідає про проєкт Марина Павлюк, генеральна директорка Glovo в Україні.

Ці можливості вже доступні в Барселоні (Іспанія). Україна входить до переліку 22 країн, де запускають Glovo Next.

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Нові функції дозволяють знаходити друзів серед користувачів сервісу, обмінюватися рекомендаціями та переглядати вподобані заклади чи історію замовлень за останні три місяці. Користувачі також можуть створювати списки улюблених ресторанів у функції Picks, залишаючи їх приватними або ділячись із друзями для спільного планування.

Додаток інтегрував вертикальні відео від ресторанів, схожі на стрічку TikTok. У них заклади демонструють страви, процес приготування та меню, відкриваючи нові можливості для залучення клієнтів.

Нагадаємо, що Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Glovo. Разом з Glovo у розслідуванні ще фігурує Delivery Hero. Вони підозрюються у змові в секторі онлайн-замовлення та доставки продуктів харчування, бакалії та інших товарів повсякденного вжитку в Європейському економічному просторі (ЄЕП).

Раніше ми писали, що Glovo запустив нову платформу для бізнесу. Компанія Glovo оголосила про запуск в Україні платформи On-Demand. Це сервіс, який допомагає бізнесу, зокрема ресторанам та магазинам, залучати кур’єрів Glovo для доставки замовлень з власних каналів продажу.

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Додаткові джерела: bazilik.media.