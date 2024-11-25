Як змінилася поведінка споживачів небанківського кредитування у 2024

У цей складний економічний період для України небанківське споживче кредитування стало рятівним рішенням для багатьох громадян завдяки доступності та швидкості. Кількість українців, які періодично звертаються за такими позиками, зростає, змінюється також їхня поведінка, про що поговоримо детальніше

Які зміни на ринку небанківського споживчого кредитування відбулися з початку 2024 року

Для початку коротко розглянемо головні цифри, які характеризують стан цього ринку. Так, цьогоріч кількість небанківських кредитів, виданих громадянам, майже не змінилася, порівнюючи з минулим роком, при цьому, середня сума виданих кредитів зросла у 1,4 раза — до 6684 грн, станом на другий квартал.

Як ми раніше писали, за перше півріччя 2024 було укладено 3 945 098 кредитних договорів на загальну суму 26,7 млрд грн. Кількість договорів за цей період зросла лише на 1,5% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. При цьому 96% споживчих кредитів цьогоріч беруться онлайн і лише 4% — особисто.

Загалом цьогоріч у середньому укладається 657 тис. договорів на отримання небанківського кредиту на місяць. Для порівняння: у 2021 році цей показник був в 1,8 раза більшим — 1,2 млн договорів на місяць.

Із загальної кількості позик 62% видаються строком від 3 місяців до року. На короткострокові кредити до місяця припадає лише 17% договорів.

Близько 12% кредитів беруть на термін від місяця до трьох. І лише 8% беруться на 3 роки і більше.

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Щоб детальніше розібратися у тому, як саме змінилася поведінка користувачів, ми звернулися за коментарем до Сергія Сінченка, СЕО Moneyveo.

Як змінилась поведінка клієнтів, які беруть споживчі небанківські кредити

«До війни клієнти обирали кредитора здебільшого за швидкістю прийняття рішення та вигідними умовами. Сьогодні ж, зважаючи на економічну нестабільність, люди дедалі частіше надають перевагу компаніям, які пропонують зрозумілі умови кредитування та надійний сервіс. Для клієнта важливо, щоб компанія забезпечувала прозорі умови кредитування, без прихованих платежів. Споживачі стають більш обізнаними та звертають увагу на відгуки клієнтів, захист персональних даних», — каже Сергій Сінченко.

За його словами, додаткову довіру створюють якісна підтримка та турбота про клієнтів, а також наявність сертифікованих систем безпеки. Також сучасні клієнти під час вибору сервісу кредитування звертають увагу на соціальну відповідальності компанії. Наприклад, Манівео з 2020 року підтримує реабілітаційний центр NextStep Ukraine, допомагаючи відновлювати здоров’я українських військових.

«Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ми також спрямували понад 17 млн грн на потреби Збройних сил. Крім цього, компанія є партнером Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей та благодійного фонду U4UA, що допомагає дітям з особливими потребами», — зазначив пан Сінченко.

Співробітники Moneyveo організовують збір речей для фонду «Банк одягу», беруть участь у благодійних забігах, таких як «Характер Азов», і направляють зібрані кошти на допомогу військовим.

«Також ми співпрацюємо з Київською волонтерською спільнотою «Печерські котики», яка проводить майстер-класи з виготовлення маскувальних сіток, костюмів «кікімор» та збирає дрони для фронту», — розповів СЕО Moneyveo.

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За його словами, прозорість і довіра — ключові цінності Moneyveo.

«Ми підтримуємо відкритість у співпраці та оперативність у наданні послуг завдяки прозорій комунікації та чіткому дотриманню умов кредитування. Це залишається нашими пріоритетами і зараз, коли прозорість стала ще важливішим критерієм для вибору фінансової компанії», — каже Сергій Сінченко.

Він пояснив, що відповідальне кредитування завжди було стандартом діяльності компанії і вона підтримує ініціативи НБУ, завдяки яким весь ринок рухається у цьому напрямку. Це робить фінансові продукти більш надійними, зрозумілими та доступними для клієнтів.

За даними Опендатабот клієнти почали брати значно більші суми кредитів, тоді як середній строк кредитування залишається на рівні 10-15 днів. Люди можуть відчувати нестачу коштів для покриття поточних витрат, таких як оплата комунальних послуг, продукти тощо. Це може свідчити про те, що економічна ситуація змушує клієнтів покладатися на кредити навіть для основних потреб.

Короткострокові кредити стають своєрідним інструментом «швидкої допомоги» для людей, які прагнуть розв’язати фінансові труднощі за короткий період.

Соціальний портрет споживача майже не змінився, але в поведінці клієнтів можна виділити кілька ключових тенденцій:

зростає попит на онлайн-кредити — 90% оформлюються онлайн;

клієнти частіше беруть кредити для покриття повсякденних витрат, а не для розкішних покупок;

люди стали краще розуміти умови кредитування, що дозволяє їм порівнювати пропозиції і спонукає небанківські установи поліпшувати свої продукти»,

Які прогнози щодо змін на ринку споживчого небанківського кредитування

Ринок споживчого небанківського кредитування в Україні демонструє динамічний розвиток, і експерти прогнозують кілька ключових тенденцій на найближче майбутнє. По-перше, очікується зростання попиту на швидкі онлайн позики. Зокрема, інтерес споживачів до цих продуктів пожвавлюватиметься у міру зростання прозорості галузі та довіри, підвищення обізнаності клієнтів щодо умов та особливостей роботи компаній з надання небанківських кредитів. По-друге, як очікується, середня сума кредиту продовжить зростання.

Як зазначив Сергій Сінченко, інших значних змін до кінця цього року не прогнозується.

«Ми також спостерігаємо значне зменшення частки чоловіків, які користуються кредитними коштами, що пояснюється мобілізацією та їх участю у військових діях. Як результат, основна частина позичальників — це жінки, які беруть на себе більше фінансової відповідальності в родині», — пояснив СЕО Moneyveo.

Також варто зазначити, що регуляторні вимоги на ринку небанківського кредитування поступово посилюються. НБУ працює над тим, щоб усі учасники галузі працювали відповідно до чинного законодавства, тому рівень довіри клієнтів тільки зростатиме.

«Підбиваючи підсумки, можна сказати, що сучасні тренди свідчать про обережний підхід до використання кредитних коштів у складній економічній ситуації. Водночас, за нашими спостереженнями, очікується подальший розвиток онлайн-кредитування та зростання використання цифрових платформ і мобільних застосунків для отримання кредитів. Ринок продовжить диджиталізуватись, і ми сподіваємось на інтеграцію нових верифікаційних сервісів, таких як Дія, які забезпечать доступ до даних через Open API, що допоможе краще оцінити кредитоспроможність клієнтів», — пояснює пан Сінченко.

За його словами, короткострокові небанківські кредити, які покривають невеликі щоденні витрати, залишаться популярними серед клієнтів. Це пов’язано з тим, що багато споживачів стикаються зі зростанням вартості життя, особливо в умовах економічної невизначеності. Середній чек буде зростати, попри можливе зменшення демографічної ситуації в країні.

На думку багатьох експертів це, зі свого боку, призведе до посилення регулювання цього сектору, що забезпечить захист споживачів від високих процентних ставок і нечесних практик. Конкуренція між фінтех-компаніями та банками також зросте.

Регулювання НБУ, зокрема обмеження ставок, зробило пропозиції фінансових компаній доступними та наблизило їх до банківських продуктів. Завдяки цим пропозиціям різниця в умовах стає менш відчутною, а гнучкість і мобільність роблять онлайн-кредити зручними, швидкими і часто вигіднішими для клієнтів.

Раніше ми також писали про популярні небанківські кредитні продукти для населення у 2024. Детальніше читайте у матеріалі.

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