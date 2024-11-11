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Один з українських банків оголосив про закриття

11.11.2024 18:30
Дарія Шуть
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Український банк «Портал» вирішив припинити свою роботу без закриття юридичної особи

Один з українських банків оголосив про закриття

Фото: freepik.com

Відповідне рішення ухвалив ще 16 вересня єдиний акціонер банку і голова наглядової ради Ігор Колосніцин, передає пресслужба фінансової установи.

Зазначається, що план припинення здійснення банківської діяльності «Порталу» був погоджений рішенням Нацбанку України від 1 жовтня. Своєю чергою на сайті НБУ вказано, що орієнтовно банк має завершити діяльність до кінця грудня поточного року.

Згідно з ухваленим рішенням банк припиняє надання у кредит коштів та банківських металів коштом залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, зокрема не будуть здійснюватись кредитні операції в обсязі, що перевищує обсяг таких операцій, який сформувався на кінець операційного дня 2 жовтня.

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Також оскільки банк знаходиться в процедурі закриття без припинення юридичної особи, надання банківських послуг обмежене. Наявні рахунки поступово закриваються, нові рахунки будь-яким клієнтам відкриватись не будуть.

Як йдеться на сайті НБУ, банк «Портал» станом на 1 вересня мав 263,2 млн грн активів та 39,2 млн грн зобов’язань. Капітал фінустанови становив 224 млн грн. При цьому банк не мав жодного відділення.

Нагадаємо, колишні топпосадовці банку «Фінанси та Кредит» підозрюються у розтраті майна фінустанови у складі злочинної організації на суму понад 608 млн грн.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за процесуального керівництва Офісу генпрокурора завершили розслідування справи щодо колишніх топпосадовців банку «Фінанси та Кредит» та скерували до суду обвинувальний акт.

Також ми писали, що НБУ продовжив термін продажу Ідея Банку. Getin Holding S.A. отримав від Національного банку України (НБУ) рішення щодо продовження на три місяці строку, який раніше було встановлено 29 квітня 2024 року для продажу українського дочірнього підприємства Ідея Банк.

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Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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