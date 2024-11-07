ДБР передало до суду справу проти колишніх топпосадовців банку «Фінанси та Кредит»

Колишні топпосадовці банку «Фінанси та Кредит» підозрюються у розтраті майна фінустанови у складі злочинної організації на суму понад 608 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за процесуального керівництва Офісу генпрокурора завершили розслідування справи щодо колишніх топпосадовців банку «Фінанси та Кредит» та скерували до суду обвинувальний акт.

Під час розслідування детективи встановили, що один з акціонерів банку у період з 2007 по 2015 рік організував незаконну схему кредитування підконтрольних йому компаній. За її допомогою він виводив кошти банку на офшорні компанії для їх подальшої легалізації. До схеми були залучені підконтрольні та лояльні акціонеру високопосадовці банку та довірені особи.

Як зазначають в пресслужбі ДБР, лише по одному з епізодів злочинної діяльності, через кредитування підконтрольної акціонеру компанії, збитки банку склали понад 608 млн грн. Загальна сума збитків не розголошується.

Читайте також: БЕБ підозрює керівників «Айбокс Банку» у відмиванні грошей для казино

Учасники схеми намагалися придати своїм діям вигляду законності та замаскувати протиправне походження коштів. Для цього вони за 5 років уклали до основного кредитного договору понад сотню додаткових угод, якими поступово та безпідставно збільшили позичальнику кредитний ліміт. Банк при цьому не отримав будь-якої ліквідної застави.

Колишні високопосадовці банку підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ст. 255 та ст. 191 КК України. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року ДБР повідомило про підозру колишньому заступнику Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Його звинувачують у розкраданні близько 560 млн грн в інтересах ексвласника Костянтина Жеваго.

Водночас самого Жеваго підозрюють у причетності до схеми розтрати 2,5 млрд грн. За даними ДБР, офшорна компанія у 2007–2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а «Фінанси та Кредит» поручився за цю компанію на суму понад $113 млн. Коли офшорна компанія не виконала договірні зобов’язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя. Внаслідок цього український банк оголосили неплатоспроможним у 2015 році.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ співпрацюватиме з Міжнародною фінансовою корпорацією

Яких монет та банкнот найбільше в готівковому обігу України — звіт НБУ

НБУ перевірить фінансову грамотність українців