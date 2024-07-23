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Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Glovo

23.07.2024 20:00
Ольга Деркач
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Європейська Комісія розпочала офіційне антимонопольне розслідування, щоб оцінити, чи порушила служба доставки Glovo правила конкуренції ЄС

Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Glovo

Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Glovo Фото: freepik.com

Разом з Glovo у розслідуванні ще фігурує Delivery Hero. Вони підозрюються у змові в секторі онлайн-замовлення та доставки продуктів харчування, бакалії та інших товарів повсякденного вжитку в Європейському економічному просторі (ЄЕП).

Delivery Hero та Glovo — дві найбільші компанії з доставки їжі в Європі. З липня 2018 року Delivery Hero володіла міноритарною часткою в Glovo, а в липні 2022 року отримала одноосібний контроль.

Комісія занепокоєна тим, що до поглинання Delivery Hero і Glovo могли розподілити географічні ринки та обмінюватися комерційно важливою інформацією. Комісія також занепокоєна тим, що компанії могли домовитися не переманювати співробітників одна одної. Такій практиці могла сприяти частка Delivery Hero у Glovo.

Якщо це буде доведено, поведінка компаній може порушувати правила конкуренції ЄС, які забороняють картелі та обмежувальні ділові практики. Комісія проведе своє поглиблене розслідування.

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У червні 2022 року та листопаді 2023 року Комісія провела позапланові перевірки в приміщеннях компаній Delivery Hero та Glovo в рамках розслідування за власною ініціативою щодо можливої змови в секторі доставки їжі.

Компанія Glovo наразі присутня у понад 1 300 містах у 25 країнах світу. У липні 2022 року Delivery Hero придбала більшість акцій Glovo, і Glovo стала дочірньою компанією Delivery Hero.

Це перше розслідування щодо угод про заборону переманювання, офіційно ініційоване Комісією. Це також перше розслідування Комісії щодо антиконкурентних угод, які могли мати місце в контексті володіння міноритарним пакетом акцій одним оператором в компанії-конкурента.

Закон не встановлює кінцевого терміну для завершення антимонопольного розслідування. Тривалість антимонопольного розслідування залежить від ряду факторів, включаючи складність справи, ступінь співпраці зацікавлених компаній з Комісією та реалізацію права на захист.

Нагадаємо, що ЄС та Apple врегулювали довготривале антимонопольне розслідування. ЄС прийняв запропоновані заходи від Apple задля врегулювання тривалого антимонопольного розслідування.

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За матеріалами: ec.europa.eu.

Рубрики: ЄвросоюзСвітНовиниБізнес
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