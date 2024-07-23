WhatsApp запустить функцію, яка є у iPhone

WhatsApp запустить функцію, подібну до Airdrop, для користувачів Android та iPhone

Очікується, що WhatsApp запровадить нову функцію для обміну медіафайлами без підключення до інтернету, схожу на функцію Airdrop від Apple. Наразі ця функція тестується на Android, але, ймовірно, буде доступна і для користувачів iPhone.

В останній бета-версії WhatsApp для iOS, доступній на TestFlight, з’явилася нова функція «Поділитися з близькими» (Nearby Share). Вона дозволить користувачам обмінюватися фотографіями, відео та документами з користувачами, що знаходяться поблизу, бездротовим способом за допомогою наскрізного зашифрованого з’єднання. Очікується, що функція буде працювати по-різному на пристроях iOS та Android.

У той час як користувачі Android зможуть бачити користувачів поблизу, користувачам iOS потрібно буде відсканувати QR-код, щоб обмінюватися мультимедійними файлами без підключення до інтернету. Варто зазначити, що ця функція наразі перебуває на стадії тестування, і немає жодних подробиць щодо доступності функції Nearby Share для користувачів.

Цікаве по темі: WhatsApp дозволив надсилати фото та відео у форматі HD

Крім того, WhatsApp працює над двома новими функціями для свого додатку для Android: перекладом повідомлень на пристрої в реальному часі і транскрипцією голосових повідомлень в реальному часі. Функція перекладу в реальному часі була помічена в бета-версії 2.24.15.8 програми WhatsApp для Android. Кажуть, що вона використовує обробку на пристрої, тобто дані повідомлень залишаються на пристрої користувача, а не надсилаються на сервер. Такий підхід надає пріоритет конфіденційності та потенційно забезпечує вищу швидкість перекладу. Хоча спочатку ця функція була обмежена англійською та гінді, очікується, що в майбутньому вона буде підтримувати більше мов.

В рамках окремої розробки WhatsApp також тестує транскрипцію голосових повідомлень у реальному часі. Ця функція, яка з’явилася в бета-версії 2.24.15.5 WhatsApp для Android, може змінити правила гри для користувачів, які віддають перевагу аудіоповідомленням, або для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Нагадаємо, що WhatsApp тестує нову ШІ-функцію для створення картинок. WhatsApp працює над додатковою функцією, яка дозволить користувачам створювати свої зображення за допомогою штучного інтелекту Meta. Вона буде доступна в майбутньому оновленні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

WhatsApp додав нову корисну функцію у застосунок

Кому належить WhatsApp

Скільки грошей за секунду заробляє Марк Цукерберг

За матеріалами: Business Today.