close-btn
PaySpaceMagazine

WhatsApp запустить функцію, яка є у iPhone

23.07.2024 15:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

WhatsApp запустить функцію, подібну до Airdrop, для користувачів Android та iPhone

WhatsApp запустить функцію, яка є у iPhone

WhatsApp запустить функцію, яка є у iPhone Фото: pexels.com

Очікується, що WhatsApp запровадить нову функцію для обміну медіафайлами без підключення до інтернету, схожу на функцію Airdrop від Apple. Наразі ця функція тестується на Android, але, ймовірно, буде доступна і для користувачів iPhone.

В останній бета-версії WhatsApp для iOS, доступній на TestFlight, з’явилася нова функція «Поділитися з близькими» (Nearby Share). Вона дозволить користувачам обмінюватися фотографіями, відео та документами з користувачами, що знаходяться поблизу, бездротовим способом за допомогою наскрізного зашифрованого з’єднання. Очікується, що функція буде працювати по-різному на пристроях iOS та Android.

У той час як користувачі Android зможуть бачити користувачів поблизу, користувачам iOS потрібно буде відсканувати QR-код, щоб обмінюватися мультимедійними файлами без підключення до інтернету. Варто зазначити, що ця функція наразі перебуває на стадії тестування, і немає жодних подробиць щодо доступності функції Nearby Share для користувачів.

Цікаве по темі: WhatsApp дозволив надсилати фото та відео у форматі HD

Крім того, WhatsApp працює над двома новими функціями для свого додатку для Android: перекладом повідомлень на пристрої в реальному часі і транскрипцією голосових повідомлень в реальному часі. Функція перекладу в реальному часі була помічена в бета-версії 2.24.15.8 програми WhatsApp для Android. Кажуть, що вона використовує обробку на пристрої, тобто дані повідомлень залишаються на пристрої користувача, а не надсилаються на сервер. Такий підхід надає пріоритет конфіденційності та потенційно забезпечує вищу швидкість перекладу. Хоча спочатку ця функція була обмежена англійською та гінді, очікується, що в майбутньому вона буде підтримувати більше мов.

В рамках окремої розробки WhatsApp також тестує транскрипцію голосових повідомлень у реальному часі. Ця функція, яка з’явилася в бета-версії 2.24.15.5 WhatsApp для Android, може змінити правила гри для користувачів, які віддають перевагу аудіоповідомленням, або для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Нагадаємо, що WhatsApp тестує нову ШІ-функцію для створення картинок. WhatsApp працює над додатковою функцією, яка дозволить користувачам створювати свої зображення за допомогою штучного інтелекту Meta. Вона буде доступна в майбутньому оновленні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

WhatsApp додав нову корисну функцію у застосунок

Кому належить WhatsApp

Скільки грошей за секунду заробляє Марк Цукерберг

За матеріалами: Business Today.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїWhatsApp
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
WhatsApp дозволив надсилати фото та відео у форматі HD 24.06.2024

WhatsApp дозволив надсилати фото та відео у форматі HD
WhatsApp додав нову корисну функцію у застосунок 28.05.2024

WhatsApp додав нову корисну функцію у застосунок
У WhatsApp можна буде створювати фото за допомогою ШІ 24.05.2024

У WhatsApp можна буде створювати фото за допомогою ШІ
WhatsApp додав дві нові функції у застосунок 03.05.2024

WhatsApp додав дві нові функції у застосунок
Зайти у WhatsApp на iPhone тепер можна без пароля 26.04.2024

Зайти у WhatsApp на iPhone тепер можна без пароля
Кому належить WhatsApp 13.04.2024

Кому належить WhatsApp
Вибір редакції
Всі
В Mercury назвали причину блокування рахунків українців
ТОП статей 23.07.2024

В Mercury назвали причину блокування рахунків українців

 До TechFin Expert Summit 2024 залишились лічені дні: запрошення на конференцію
ТОП статей 22.07.2024

До TechFin Expert Summit 2024 залишились лічені дні: запрошення на конференцію
Останні новини
Сьогодні  15:40

Яку стратегію обрати при просіданні Біткоїна: думка провідного аналітика

 Сьогодні  15:21

Партнери заходу TechFin Expert Summit 2024: AML.point

 Сьогодні  15:00

WhatsApp запустить функцію, яка є у iPhone

 Сьогодні  14:20

Binance запустить опціони на Біткоїн та Ethereum в парах USDT: названо дату

 Сьогодні  13:40

Українські стартапи можуть позмагатися за $1 млн на Startup World Cup

 Сьогодні  13:00

Укрексімбанк фінансуватиме створення індустріальних парків в Україні

 Сьогодні  12:20

Інвестори вклали рекордну суму в криптовалютні продукти за кілька тижнів

 Всі новини