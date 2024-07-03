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WhatsApp тестує нову ШІ-функцію для створення картинок

03.07.2024 17:30
Дарія Шуть
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WhatsApp працює над додатковою функцією, яка дозволить користувачам створювати свої зображення за допомогою штучного інтелекту Meta. Вона буде доступна в майбутньому оновленні

WhatsApp

Фото: pixabay.com

Так, WhatsApp розробляє над додатковою функцією, яка дозволить користувачам створювати свої зображення за допомогою штучного інтелекту.

Інструмент базується на нейромережі Meta AI Llama (Llama 3-70B), яка вперше впроваджується в WhatsApp. Для отримання картинки користувачеві потрібно створити запит чат-боту. Також будуть доступні функції перетворення фотографій, наприклад, зміна своєї фотографії на анімаційний персонаж або створення вітальних листівок з фото іншої людини.

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Розробники заявляють, що інформація, що обробляється штучним інтелектом, захищена шифруванням і знаходиться в безпеці. Користувачі можуть у будь-який час видалити свої фотографії через налаштування Meta AI.

Наразі немає точної інформації про те, коли ця функція буде доступна для користувачів у всьому світі, проте зазвичай після тестування мине кілька місяців перед її офіційним випуском.

WhatsApp тестує нову ШІ-функцію.

WhatsApp тестує нову ШІ-функцію. Фото: wabetainfo.com

Meta AI є проєктом розвитку штучного інтелекту, створеним компанією Meta. Раніше подібні нейромережі були використані в інших програмах компанії, проте в WhatsApp це перший крок у напрямку розширення можливостей ШІ.

Нагадаємо, месенджер WhatsApp зараз працює над інструментом генерації світлин профілю із залученням нейромережі. Відповідну функцію помітили у версії 2.24.11.17, яка стане доступна в майбутньому оновленні.

Раніше ми писали, що WhatsApp додав дві нові функції в «Спільноти». Тепер користувачі зможуть організовувати заходи та зустрічі прямо в WhatsApp, без необхідності використання інших застосунків.

Будь-хто з учасників «Спільноти» може створити подію, а інші можуть відповісти, щоб вся група знала, хто прийде. Гості також можуть знайти подію на інформаційній сторінці групи, а ті, хто збирається прийти, отримають автоматичне сповіщення, коли вона наблизиться.

Також зайти у WhatsApp на iPhone тепер можна без пароля. У WhatsApp повідомили, що розгортають підтримку ключів доступу у версії програми для iOS. З цією функцією користувачі мессенджеру зможуть використовувати біометричні дані iPhone для входу – тобто Face ID або Touch ID.

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Рубрики: СвітНовиниТехнологіїМетаШтучний інтелект
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