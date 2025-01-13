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WhatsApp дозволить користувачам створювати ШІ-чат-боти

13.01.2025 19:30
Ольга Деркач
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Популярний застосунок для обміну повідомленнями WhatsApp від компанії Meta тестує новий дизайн, який відводить значне місце для чат-ботів зі штучним інтелектом

WhatsApp дозволить користувачам створювати ШІ-чат-боти

WhatsApp дозволить користувачам створювати ШІ-чат-боти Фото: freepik.com

У бета-версії WhatsApp для Android з’явився оновлений дизайн, який додає на головний екран спеціальну вкладку для функцій штучного інтелекту (ШІ).

Ця вкладка пропонує добірку «Популярних персонажів зі штучним інтелектом», з якими можна спілкуватися, а також інших персонажів, організованих за тематичними категоріями. Окрім цього, користувачі можуть створювати зображення та стікери за допомогою ШІ, а також користуватися інструментом пошуку, інтегрованим із Meta AI.

Хоча функції ШІ та чат-боти вже були доступні в WhatsApp, їх використання обмежується США, деякими іншими країнами та певними мовами. Раніше ці інструменти були доступні через основну вкладку «Чати», однак оновлення має на меті зробити їх більш помітними й зручними для користувачів.

Застосунок також експериментує з розширенням діапазону ШІ-ботів, додаючи можливість створювати персоналізованих ШІ-персонажів. Meta вже пропонує можливість створювати власних ШІ-ботів, але тільки через AI-студію в Instagram. Додавання опції безпосередньо в застосунок значно спрощує процес.

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Нова вкладка для функцій штучного інтелекту у WhatsApp замінює вкладку «Спільноти». Водночас функціональність «Спільнот» нікуди не зникає — у попередній бета-версії, випущеній на початку цього тижня, з’явилася «спрощена» версія створення спільнот у вкладці «Чати».

Бета-версія WhatsApp доступна для завантаження через Google Play, однак кількість місць для тестерів обмежена, і приєднатися до програми тестування наразі неможливо.

Поки невідомо, чи стане нова вкладка ШІ частиною бета-версії програми найближчим часом. Швидше за все, ці зміни торкнуться лише тих країн, де функції штучного інтелекту вже доступні.

Нагадаємо, що WhatsApp запустив функцію, схожу на Instagram Stories. Ця функція схожа на Instagram Stories і дозволяє ділитися тимчасовими фотографіями та відео з будь-ким, хто має номер телефону. Статуси зберігаються протягом 24 годин. WhatsApp зазначає, що в одному статусі можна згадати до п’яти осіб, а їхні імена можна приховати.

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За матеріалами: The Verge.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелектWhatsApp
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