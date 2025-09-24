close-btn
WhatsApp запускає переклад повідомлень на iOS та Android

24.09.2025 15:30
Ольга Деркач

Месенджер WhatsApp додав можливість перекладати повідомлення у зручний для користувача спосіб

Фото: pixabay.com

Тепер, якщо ви бачите повідомлення іншою мовою, достатньо затиснути його й натиснути «Перекласти». Потім можна вибрати мову для перекладу й навіть завантажити її для подальшого використання. Переклад працює як у приватних чатах, так і в групах та оновленнях каналів.

Користувачі Android можуть увімкнути автоматичний переклад для всього діалогу, щоб усі майбутні повідомлення в ньому одразу відображалися їхньою мовою.

WhatsApp підкреслює, що переклад відбувається безпосередньо на пристрої, тому компанія не має доступу до цих даних, а повідомлення залишаються зашифрованими.

«Маючи понад 3 млрд користувачів у 180 країнах, ми постійно працюємо над тим, щоб люди залишалися на зв’язку незалежно від місця перебування. Ми розуміємо, що іноді мовний бар’єр може заважати у спілкуванні чи вираженні почуттів. Саме тому ми раді запустити переклад повідомлень у WhatsApp — щоб ви могли легше спілкуватися різними мовами», — йдеться у блозі компанії.

Функція поступово стає доступною для користувачів Android та iPhone.

  • на Android переклад доступний шістьма мовами: англійська, іспанська, гінді, португальська, російська та арабська;
  • на iPhone — значно ширший вибір: арабська, голландська, англійська, французька, німецька, гінді, індонезійська, італійська, японська, корейська, китайська (мандаринська), польська, португальська, російська, іспанська, тайська, турецька, українська та в’єтнамська.

Поки що невідомо, коли WhatsApp планує додати переклад у вебверсію та застосунки для Windows і Mac.

Нагадаємо, що WhatsApp дозволить користувачам створювати ШІ-чат-боти. У бета-версії WhatsApp для Android з’явився оновлений дизайн, який додає на головний екран спеціальну вкладку для функцій штучного інтелекту (ШІ). Ця вкладка пропонує добірку «Популярних персонажів зі штучним інтелектом», з якими можна спілкуватися, а також інших персонажів, організованих за тематичними категоріями. Окрім цього, користувачі можуть створювати зображення та стікери за допомогою ШІ, а також користуватися інструментом пошуку, інтегрованим із Meta AI.

