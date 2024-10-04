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WhatsApp запустив функцію, схожу на Instagram Stories

04.10.2024 9:40
Ольга Деркач
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WhatsApp оголосив про нову функцію, яка дозволяє користувачам створювати статуси на кшталт Instagram Stories

WhatsApp запустив функцію, схожу на Instagram Stories

WhatsApp запустив функцію, схожу на Instagram Stories Фото: freepik.com

Ця функція схожа на Instagram Stories і дозволяє ділитися тимчасовими фотографіями та відео з будь-ким, хто має номер телефону. Статуси зберігаються протягом 24 годин. WhatsApp зазначає, що в одному статусі можна згадати до п’яти осіб, а їхні імена можна приховати.

Згадані люди зможуть повторно ділитися цими статусами у своїх акаунтах. WhatsApp також запровадив функцію «мені подобається» для статусів, що дозволяє друзям відповідати на оновлення простим дотиком.

Також WhatsApp покращив функцію стрічки новин і дозволив користувачам знаходити стрічки за категоріями, такими як спорт, бізнес і новини.

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Нові функції тепер доступні користувачам по всьому світу. Щоб скористатися всіма новими можливостями, потрібно оновити додаток.

Нагадаємо, що з WhatsApp і Messenger можна буде писати в інші месенджери. Зміни, які чекають на користувачів у Європейському Союзі, запроваджують нові опції для розміщення повідомлень Messenger і WhatsApp разом з чатами з інших месенджерів. Чати можна буде як обʼєднати і показувати разом, так і розмежувати.

Раніше ми писали, що WhatsApp запустить функцію, яка є у iPhone. Очікується, що WhatsApp запровадить нову функцію для обміну медіафайлами без підключення до інтернету, схожу на функцію Airdrop від Apple. В останній бета-версії WhatsApp для iOS, доступній на TestFlight, з’явилася нова функція «Поділитися з близькими» (Nearby Share). Вона дозволить користувачам обмінюватися фотографіями, відео та документами з користувачами, що знаходяться поблизу, бездротовим способом за допомогою наскрізного зашифрованого з’єднання. Очікується, що функція буде працювати по-різному на пристроях iOS та Android.

Крім того, WhatsApp тестує нову ШІ-функцію для створення картинок. Інструмент базується на нейромережі Meta AI Llama (Llama 3-70B), яка вперше впроваджується в WhatsApp. Для отримання картинки користувачеві потрібно створити запит чат-боту.

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За матеріалами: Gagadget.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїWhatsApp
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