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З WhatsApp і Messenger можна буде писати в інші месенджери

09.09.2024 10:20
Ольга Деркач
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Компанія Meta заявила, що у WhatsApp і Messenger зʼявиться нова функція, яка дозволить відправляти повідомлення в інші месенджери

З WhatsApp і Messenger можна буде писати в інші месенджери

З WhatsApp і Messenger можна буде писати в інші месенджери Фото: freepik.com

Компанія нарешті привідкрила завісу над тим, як виглядатимуть її плани щодо чатів зі сторонніх месенджерів у WhatsApp і Messenger

Зміни, які чекають на користувачів у Європейському Союзі, запроваджують нові опції для розміщення повідомлень Messenger і WhatsApp разом з чатами з інших месенджерів. Чати можна буде як обʼєднати і показувати разом, так і розмежувати.

Крім того, в Messenger і WhatsApp з’являться нові сповіщення, які повідомлятимуть користувачам, коли вони зможуть підключити чати з підтримуваних застосунків. Meta заявляє, що вона «вийшла за рамки «базових» функцій, необхідних для сумісного обміну повідомленнями», і запропонує великі можливості, такі як реакції, прямі відповіді та індикатори набору тексту.

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Наступного року також з’явиться можливість створювати групи з іншими людьми в сторонніх чатах. Але план Meta щодо інтероперабельності виходить за рамки обміну повідомленнями — компанія заявляє, що розгорне підтримку сторонніх відео- та голосових дзвінків у 2027 році.

Meta вже тривалий час працює над тим, щоб додати чати з інших месенджерів в WhatsApp і Messenger для користувачів з ЄС. Компанія вважається «цифровим контролером» відповідно до Закону ЄС про цифрові ринки, а це означає, що вона повинна відповідати вимогам, щоб зробити WhatsApp і Messenger сумісними зі сторонніми додатками, такими як iMessage, Telegram, Google Messages, Signal та іншими.

Існують певні перешкоди, які доведеться подолати, оскільки інші компанії, які хочуть інтегруватися з WhatsApp і Messenger, повинні будуть використовувати той самий протокол Signal для збереження приватності повідомлень. У копії угоди, яку повинні підписати сторонні додатки, Meta заявляє, що зробить протокол Signal доступним для партнерів за запитом.

Нагадаємо, що WhatsApp тестує нову ШІ-функцію для створення картинок. WhatsApp працює над додатковою функцією, яка дозволить користувачам створювати свої зображення за допомогою штучного інтелекту Meta. Вона буде доступна в майбутньому оновленні.

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За матеріалами: The Verge.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїМетаWhatsApp
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