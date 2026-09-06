WhatsApp запускає оплату рахунків безпосередньо в застосунку

WhatsApp розширює платіжні можливості: користувачі в Індії зможуть оплачувати комунальні та інші регулярні рахунки безпосередньо в застосунку, не переходячи до банківських сервісів або сторонніх платіжних платформ

Нова функція Bill Payments працює на базі індійської мережі Bharat Connect. Через WhatsApp доступна оплата рахунків від 22 722 постачальників у 30 категоріях. Серед них — електроенергія, газ, вода, страхування, FASTag, кредитні картки та погашення кредитів.

Як працюватиме оплата

Користувач відкриває платіжний розділ через значок ₹ на головному екрані WhatsApp, обирає категорію та постачальника, додає дані свого рахунку й отримує суму до сплати.

Після цього платіж можна провести через UPI, дебетову або кредитну картку. У застосунку також відображатимуться попередні платежі та майбутні рахунки.

Окремо WhatsApp дозволяє прив’язувати кілька рахунків одного постачальника. Наприклад, користувач може одночасно керувати оплатою електроенергії для дому, офісу або членів сім’ї.

Функцію запускають поступово по всій Індії. Протягом найближчих тижнів вона має стати доступною користувачам Android та iOS.

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Месенджери стають платіжним інтерфейсом

Для WhatsApp це продовження руху в бік фінансових сервісів усередині застосунку. В Індії користувачі вже можуть поповнювати мобільний рахунок, купувати квитки на метро та користуватися іншими сервісами, не залишаючи WhatsApp.

Тепер до цього сценарію додаються регулярні побутові платежі.

Для фінтех-ринку тенденція показова: платіж поступово перестає бути окремою дією, для якої необхідно відкривати банківський застосунок або платіжний сервіс. Він вбудовується у цифрові продукти, де користувач уже проводить значну частину часу.

Саме скорочення кількості переходів між сервісами стає одним із напрямів розвитку цифрових платежів — від повідомлення або нагадування про рахунок до його оплати в одному інтерфейсі.

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Джерело: Meta.