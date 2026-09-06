close-btn
PaySpaceMagazine

WhatsApp запускає оплату рахунків безпосередньо в застосунку

06.09.2026 13:00
Микола Деркач

WhatsApp розширює платіжні можливості: користувачі в Індії зможуть оплачувати комунальні та інші регулярні рахунки безпосередньо в застосунку, не переходячи до банківських сервісів або сторонніх платіжних платформ

WhatsApp запускає оплату рахунків безпосередньо в застосунку

Фото: pexels.com

Нова функція Bill Payments працює на базі індійської мережі Bharat Connect. Через WhatsApp доступна оплата рахунків від 22 722 постачальників у 30 категоріях. Серед них — електроенергія, газ, вода, страхування, FASTag, кредитні картки та погашення кредитів.

Як працюватиме оплата

Користувач відкриває платіжний розділ через значок ₹ на головному екрані WhatsApp, обирає категорію та постачальника, додає дані свого рахунку й отримує суму до сплати.

Після цього платіж можна провести через UPI, дебетову або кредитну картку. У застосунку також відображатимуться попередні платежі та майбутні рахунки.

Окремо WhatsApp дозволяє прив’язувати кілька рахунків одного постачальника. Наприклад, користувач може одночасно керувати оплатою електроенергії для дому, офісу або членів сім’ї.

Функцію запускають поступово по всій Індії. Протягом найближчих тижнів вона має стати доступною користувачам Android та iOS.

Також читайте: Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець

Месенджери стають платіжним інтерфейсом

Для WhatsApp це продовження руху в бік фінансових сервісів усередині застосунку. В Індії користувачі вже можуть поповнювати мобільний рахунок, купувати квитки на метро та користуватися іншими сервісами, не залишаючи WhatsApp.

Тепер до цього сценарію додаються регулярні побутові платежі.

Для фінтех-ринку тенденція показова: платіж поступово перестає бути окремою дією, для якої необхідно відкривати банківський застосунок або платіжний сервіс. Він вбудовується у цифрові продукти, де користувач уже проводить значну частину часу.

Саме скорочення кількості переходів між сервісами стає одним із напрямів розвитку цифрових платежів — від повідомлення або нагадування про рахунок до його оплати в одному інтерфейсі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами: 

НБУ ввів в обіг нову банкноту

Учені створили ядерну батарею, яка може працювати тисячі років

Revolut отримав банківську ліцензію у США

Джерело: Meta.

Рубрики: FinTechСвітНовиниТехнологіїWhatsApp
google news
Новини по темі
WhatsApp запускає переклад повідомлень на iOS та Android 24.09.2025

WhatsApp запускає переклад повідомлень на iOS та Android
WhatsApp запустив оплату через QR-коди у Business App 22.09.2025

WhatsApp запустив оплату через QR-коди у Business App
WhatsApp дозволить користувачам створювати ШІ-чат-боти 13.01.2025

WhatsApp дозволить користувачам створювати ШІ-чат-боти
WhatsApp запустив функцію, схожу на Instagram Stories 04.10.2024

WhatsApp запустив функцію, схожу на Instagram Stories
З WhatsApp і Messenger можна буде писати в інші месенджери 09.09.2024

З WhatsApp і Messenger можна буде писати в інші месенджери
WhatsApp запустить функцію, яка є у iPhone 23.07.2024

WhatsApp запустить функцію, яка є у iPhone

Вибір редакції
Всі
Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець
ТОП статей 31.08.2026

Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець

 Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків
ТОП статей 31.08.2026

Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків

 Кому українські банки готові позичати гроші у 2026 році: портрет типового позичальника
ТОП статей 27.08.2026

Кому українські банки готові позичати гроші у 2026 році: портрет типового позичальника

 Венчурні інвестиції, розвиток стартапів і майбутнє України як R&D-хабу — інтерв’ю з Вікторією Тігіпко
ТОП статей 25.08.2026

Венчурні інвестиції, розвиток стартапів і майбутнє України як R&D-хабу — інтерв’ю з Вікторією Тігіпко

Останні новини
Сьогодні  13:00

WhatsApp запускає оплату рахунків безпосередньо в застосунку

 Сьогодні  11:30

Учені переглядають популярну теорію походження життя на Землі

 Сьогодні  10:00

Криптотрейдер перетворив $1 491 на $1,2 млн за сім годин

 05.09.2026  13:00

Інженер запропонував підірвати ядерний заряд під океаном заради клімату

 05.09.2026  11:30

Крипторинок втратив $50 млрд за пів години: що сталося

 05.09.2026  10:00

НБУ відкликав ліцензії у трьох фінансових компаній

 04.09.2026  19:40

НБУ ввів в обіг нову банкноту

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.