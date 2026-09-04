Revolut отримав банківську ліцензію у США

Revolut отримав умовне схвалення від Управління контролера грошового обігу США (OCC) на створення національного банку. Це один із ключових етапів на шляху до запуску Revolut Bank US, який компанія планує на 2027 рік

Втім, процедура ще не завершена. Revolut має отримати необхідні погодження від Федеральної корпорації зі страхування депозитів (FDIC), Федеральної резервної системи та фінальне схвалення OCC.

Після проходження всіх регуляторних етапів компанія зможе напряму пропонувати американським клієнтам ширший набір банківських продуктів. Серед них — кредити, кредитні картки та депозити, застраховані FDIC. Також Revolut планує зберегти доступ користувачів до стейблкоїнів і криптовалют.

Засновник і CEO Revolut Нік Сторонський назвав рішення OCC важливим першим кроком до створення власного банку у США.

За його словами, національна банківська ліцензія має дати Revolut основу для масштабнішої роботи на американському фінансовому ринку та дозволити пропонувати клієнтам повніший набір послуг без залежності від партнерських банків у тих сегментах, де це потребує власної ліцензії.

Вихід на новий рівень у США є частиною ширшої експансії Revolut у Північній та Південній Америці.

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Компанія вже запустила банк у Мексиці та продовжує регуляторні процедури у Бразилії, Колумбії, Перу та Аргентині. У Revolut розраховують поступово сформувати єдину фінансову присутність у регіоні.

Паралельно компанія розширюється і на інших ринках. У 2026 році Revolut отримав банківські ліцензії у Франції, Австралії та Великій Британії, а також платіжну ліцензію в ОАЕ. Окремі процедури щодо банківських ліцензій тривають у Фінляндії та Південній Африці.

Глобальна мета компанії залишається незмінною — досягти 100 млн клієнтів до середини 2027 року.

На думку редакції PSM, умовне схвалення OCC важливе не лише як чергова ліцензійна перемога Revolut. Власний банк у США може суттєво змінити позиції компанії на одному з найбільших і найконкурентніших фінансових ринків світу. Якщо Revolut пройде всі регуляторні етапи, компанія отримає більше контролю над продуктами, кредитуванням і депозитами, а її модель «суперапку» стане значно повнішою саме на американському ринку.

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Джерело: Finextra.