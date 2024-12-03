Деякі смартфони втратять доступ до WhatsApp: деталі

WhatsApp, популярний месенджер від компанії Meta, готується випустити оновлення, яке припинить підтримку деяких старих моделей iPhone

В останній бета-версії WhatsApp для iPhone з’явилось сповіщення для деяких старих моделей iPhone. Зокрема, оновлення, яке вийде у травні 2025 року, припинить підтримку версій операційної системи до iOS 15.1. Наразі WhatsApp працює з iOS 12 і новішими версіями.

«Оновіть iOS до останньої версії, щоб продовжувати користуватися WhatsApp. WhatsApp припинить підтримку цієї версії iOS після 5 травня 2025 року. Будь ласка, перейдіть до «Налаштування» > «Загальні», а потім натисніть «Оновлення програмного забезпечення», щоб отримати останню версію iOS», — йдеться в повідомленні.

Це означає, що WhatsApp перестане працювати на iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, які не можуть оновитись до iOS 15.1 згідно з вимогами месенджера.

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WhatsApp досі не має офіційного застосунку для iPad, за винятком обмеженої бета-версії. В цьому випадку наступного року в оновленні буде відсутня підтримка першого покоління iPad Air, а також iPad mini 2 і 3. Поточна бета-версія для iPad також вимагає iPadOS 12 або новішої версії.

Розробники зазвичай відмовляються від підтримки старих версій iOS, щоб зосередитися на найновіших версіях з новими та вдосконаленими технологіями. Крім того, за даними Apple, лише 9% всіх iPhone все ще працюють на версіях, що передують iOS 16.

Нагадаємо, вже у 2025 році Apple планує представити лінійку iPhone 17, і серед новинок буде iPhone 17 Air, який замінить модель Plus, що демонструє найнижчі продажі. Він буде найтоншим серед всіх вже випущених компанією смартфонів, а також підтримуватиме лише eSIM. Це рішення, що спрямоване на спрощення користувацького досвіду, наразі активно тестується.

Раніше ми писали, що новий ультратонкий iPhone 17, який матиме лише одну камеру, зосередиться на формі, а не на функціях, при цьому буде найдорожчим.

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