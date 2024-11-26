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З нових iPhone повністю зникнуть SIM-карти

26.11.2024 17:40
Дарія Шуть
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Раніше Apple вже тестувала формат смартфонів без фізичних SIM-карт під час випуску iPhone 14 у США. Тепер техногігант хоче застосувати цей підхід на міжнародному ринку з новою серією iPhone

З нових iPhone повністю зникнуть SIM-карти

Фото: freepik.com

Вже у 2025 році Apple планує представити лінійку iPhone 17, і серед новинок буде iPhone 17 Air, який замінить модель Plus, що демонструє найнижчі продажі. Він буде найтоншим серед всіх вже випущених компанією смартфонів, а також підтримуватиме лише eSIM. Це рішення, що спрямоване на спрощення користувацького досвіду, наразі активно тестується.

Попередньо відомо, що iPhone 17 Air буде ще тоншим, ніж анонсувалось раніше: прототипи мають товщину всього у 5-6 мм. При цьому відсутність слота для SIM-карти — не єдиний наслідок такого дизайну. Інженерам Apple також доведеться відмовитися від другого динаміка, який є стандартним в інших моделях, щоб не зменшувати ємність акумулятора.

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Також iPhone 17 Air, за даними джерел, отримає власний модем Apple з 5G. За енергоефективністю він кращий за рішення від Qualcomm, проте у нього немає підтримки mmWave 5G. Це означає, що смартфон не зможе підтримувати максимально доступні швидкості 5G.

Apple активно просуває eSIM як безпечнішу та зручнішу технологію. Ще у 2022 році під час релізу iPhone 14 компанія звертала увагу, що eSIM неможливо витягти з загубленого або вкраденого смартфона, що підвищує безпеку даних користувачів. Крім того, iPhone з eSIM можуть підтримувати до 8 різних eSIM одночасно.

Поки що не розголошується, які саме країни, крім США, отримають нові iPhone без фізичних SIM-карт. Але вочевидь зміни стануть глобальними, адже перехід на eSIM — це частина стратегії компанії, яка спрямована на спрощення дизайну пристроїв та підвищення їхньої безпеки.

Раніше ми писали, що новий ультратонкий iPhone 17, який матиме лише одну камеру, зосередиться на формі, а не на функціях, при цьому буде найдорожчим.

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Рубрики: AppleСвітНовиниТехнології
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