Apple планує випустити власний смарттелевізор

Компанія Apple, як повідомляється в інформаційному бюлетені Bloomberg Power On, повернулася до ідеї запуску телевізора під брендом Apple

Хоча конкретики небагато, це припущення відповідає зростаючим ініціативам компанії в галузі технологій «розумного дому».

Невідомо на якій стадії розробки знаходить телевізор від Apple. Тож навіть приблизної дати запуску немає. Скоріше за все, смарттелевізор буде інтегруватися в екосистему «розумного дому», особливо, якщо запуск настінного дисплею буде успішним.

Раніше стало відомо, що Apple працює над настінним дисплеєм для розумного будинку під кодовою назвою J 490. Очікується, що цей гаджет, який буде випущений у березні, матиме сумісність з Siri, функції відеодзвінків, зв’язок з продуктами розумного дому, такими як термостати і камери безпеки. Таким чином Apple зміцнює свою екосистему розумного дому, де вона зіткнулася з конкуренцією з боку Google і Amazon.

Цікаве по темі: Apple пропонує до $1 млн тим, хто зламає новий сервіс компанії

Тім Кук, генеральний директор Apple, нібито приділив цьому гаджету для «розумного дому» найбільшу увагу, що свідчить про зміну стратегії компанії щодо цієї ринкової ніші.

Галузевий аналітик Мінг-Чі Куо також прогнозує, що компанія також має намір представити камеру для розумного будинку на основі штучного інтелекту (ШІ) у 2026 році.

Протягом багатьох років люди спекулювали на темі телевізора під брендом Apple. У книзі Волтера Айзексон 2011 року Стів Джобс розповів про свою мету — спростити телевізійний досвід, тобто відмовитися від складних пультів дистанційного керування та безперешкодно інтегрувати його з іншими продуктами Apple. Apple перенесла акцент з цієї мети на телевізійну приставку Apple TV, яка досі залишається основою лінійки домашніх розваг.

Якщо Apple випустить телевізор, вона зіткнеться з насиченим ринком, оскільки смарттелевізори стають дедалі популярнішими і надають складні можливості за помірними цінами. Однак, якщо продукт просунеться, минулий досвід використання дизайну та інтеграції в екосистему може стати конкурентною перевагою.

Нагадаємо, що Apple випустила стабільну версію iOS 18. Одне з головних візуальних нововведень — нові можливості налаштування домашнього екрана. Тепер користувачі можуть розміщувати піктограми додатків і віджети. Також змін зазнав Центр управління.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Нейромережа від Apple розчарувала користувачів

Apple Podcasts тепер має вебверсію

Apple патентує «розумну» каблучку: які функції вона матиме

За матеріалами: Yahoo!Finance.