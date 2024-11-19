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Apple планує випустити власний смарттелевізор

19.11.2024 15:00
Ольга Деркач
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Компанія Apple, як повідомляється в інформаційному бюлетені Bloomberg Power On, повернулася до ідеї запуску телевізора під брендом Apple

Apple планує випустити власний смарттелевізор

Apple планує випустити власний смарттелевізор Фото: unsplash.com

Хоча конкретики небагато, це припущення відповідає зростаючим ініціативам компанії в галузі технологій «розумного дому».

Невідомо на якій стадії розробки знаходить телевізор від Apple. Тож навіть приблизної дати запуску немає. Скоріше за все, смарттелевізор буде інтегруватися в екосистему «розумного дому», особливо, якщо запуск настінного дисплею буде успішним.

Раніше стало відомо, що Apple працює над настінним дисплеєм для розумного будинку під кодовою назвою J 490. Очікується, що цей гаджет, який буде випущений у березні, матиме сумісність з Siri, функції відеодзвінків, зв’язок з продуктами розумного дому, такими як термостати і камери безпеки. Таким чином Apple зміцнює свою екосистему розумного дому, де вона зіткнулася з конкуренцією з боку Google і Amazon.

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Тім Кук, генеральний директор Apple, нібито приділив цьому гаджету для «розумного дому» найбільшу увагу, що свідчить про зміну стратегії компанії щодо цієї ринкової ніші.

Галузевий аналітик Мінг-Чі Куо також прогнозує, що компанія також має намір представити камеру для розумного будинку на основі штучного інтелекту (ШІ) у 2026 році.

Протягом багатьох років люди спекулювали на темі телевізора під брендом Apple. У книзі Волтера Айзексон 2011 року Стів Джобс розповів про свою мету — спростити телевізійний досвід, тобто відмовитися від складних пультів дистанційного керування та безперешкодно інтегрувати його з іншими продуктами Apple. Apple перенесла акцент з цієї мети на телевізійну приставку Apple TV, яка досі залишається основою лінійки домашніх розваг.

Якщо Apple випустить телевізор, вона зіткнеться з насиченим ринком, оскільки смарттелевізори стають дедалі популярнішими і надають складні можливості за помірними цінами. Однак, якщо продукт просунеться, минулий досвід використання дизайну та інтеграції в екосистему може стати конкурентною перевагою.

Нагадаємо, що Apple випустила стабільну версію iOS 18. Одне з головних візуальних нововведень — нові можливості налаштування домашнього екрана. Тепер користувачі можуть розміщувати піктограми додатків і віджети. Також змін зазнав Центр управління.

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Рубрики: AppleНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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