Apple пропонує до $1 млн тим, хто зламає новий сервіс компанії

Напередодні запуску Private Cloud Compute технологічний гігант Apple заявив, що заплатить дослідникам безпеки до $1 млн за пошук вразливостей, які можуть поставити під загрозу безпеку приватної AI-хмари

У своєму блозі Apple повідомила, що виплатить винагороду розміром до $1 млн кожному, хто повідомить про вразливості, що дозволяють віддалено запускати шкідливий код на її серверах Private Cloud Compute. У компанії зазначили, що заплатять дослідникам до $250 тис. за приватні повідомлення про експлойти, які можуть витягувати конфіденційну інформацію користувачів або запити, що клієнти надсилають до приватної хмари компанії.

У Apple заявили, що «розглядатимуть будь-які суттєві проблеми безпеки», навіть якщо вони не входять до визначених категорій, і готові виплатити до $150 тис. за вразливості, що дозволяють отримати доступ до конфіденційної інформації користувачів, використовуючи інструменти привілейованого доступу до мережі.

«Ми присуджуємо максимальні суми за вразливості, які компрометують дані користувачів і дані запитів на обробку за межами довіреної межі [Private Cloud Compute]», — заявили в Apple.

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Це останній логічний крок компанії у рамках програми винагород за виявлення вразливостей, яка пропонує хакерам і дослідникам у сфері безпеки фінансову винагороду за аналіз системи та пошук недоліків, які можуть загрожувати пристроям або обліковим записам клієнтів Apple.

Останніми роками Apple відкрила доступ до безпеки своїх флагманських iPhone, створивши спеціальний телефон для дослідників, призначений для тестування на вразливості, щоб підвищити захист пристрою, на який останнім часом часто націлюються розробники шпигунського ПЗ.

У своєму блозі Apple розкрила додаткову інформацію про безпеку сервісу Private Cloud Compute, а також представила вихідний код і документацію.

Apple позиціонує свій Private Cloud Compute як онлайн-розширення AI-моделі на пристроях клієнтів, що має назву Apple Intelligence, яке може виконувати значно складніші AI-завдання, водночас, як стверджує Apple, зберігаючи конфіденційність клієнтів.

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За матеріалами techcrunch.com.