close-btn
PaySpaceMagazine

Apple пропонує до $1 млн тим, хто зламає новий сервіс компанії

26.10.2024 12:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Напередодні запуску Private Cloud Compute технологічний гігант Apple заявив, що заплатить дослідникам безпеки до $1 млн за пошук вразливостей, які можуть поставити під загрозу безпеку приватної AI-хмари

Apple пропонує до $1 млн тим, хто зламає новий сервіс компанії

Apple пропонує до $1 млн тим, хто зламає новий сервіс компанії Фото: unsplash.com, freepik.com

У своєму блозі Apple повідомила, що виплатить винагороду розміром до $1 млн кожному, хто повідомить про вразливості, що дозволяють віддалено запускати шкідливий код на її серверах Private Cloud Compute. У компанії зазначили, що заплатять дослідникам до $250 тис. за приватні повідомлення про експлойти, які можуть витягувати конфіденційну інформацію користувачів або запити, що клієнти надсилають до приватної хмари компанії.

У Apple заявили, що «розглядатимуть будь-які суттєві проблеми безпеки», навіть якщо вони не входять до визначених категорій, і готові виплатити до $150 тис. за вразливості, що дозволяють отримати доступ до конфіденційної інформації користувачів, використовуючи інструменти привілейованого доступу до мережі.

«Ми присуджуємо максимальні суми за вразливості, які компрометують дані користувачів і дані запитів на обробку за межами довіреної межі [Private Cloud Compute]», — заявили в Apple.

Цікаве по темі: Нейромережа від Apple розчарувала користувачів

Це останній логічний крок компанії у рамках програми винагород за виявлення вразливостей, яка пропонує хакерам і дослідникам у сфері безпеки фінансову винагороду за аналіз системи та пошук недоліків, які можуть загрожувати пристроям або обліковим записам клієнтів Apple.

Останніми роками Apple відкрила доступ до безпеки своїх флагманських iPhone, створивши спеціальний телефон для дослідників, призначений для тестування на вразливості, щоб підвищити захист пристрою, на який останнім часом часто націлюються розробники шпигунського ПЗ.

У своєму блозі Apple розкрила додаткову інформацію про безпеку сервісу Private Cloud Compute, а також представила вихідний код і документацію.

Apple позиціонує свій Private Cloud Compute як онлайн-розширення AI-моделі на пристроях клієнтів, що має назву Apple Intelligence, яке може виконувати значно складніші AI-завдання, водночас, як стверджує Apple, зберігаючи конфіденційність клієнтів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Колишній головний дизайнер Apple співпрацює з OpenAI: що створять

Apple випустила стабільну версію iOS 18: які функції доступні

Apple Podcasts тепер має вебверсію

За матеріалами techcrunch.com.

Рубрики: AppleГрошіСвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
Нейромережа від Apple розчарувала користувачів 09.10.2024

Нейромережа від Apple розчарувала користувачів
Колишній головний дизайнер Apple співпрацює з OpenAI: що створять 23.09.2024

Колишній головний дизайнер Apple співпрацює з OpenAI: що створять
Оновлення macOS Sequoia від Apple може становити загрозу кібербезпеці 22.09.2024

Оновлення macOS Sequoia від Apple може становити загрозу кібербезпеці
ЄС може вчергове оштрафувати Apple: за що 20.09.2024

ЄС може вчергове оштрафувати Apple: за що
Apple випустила стабільну версію iOS 18: які функції доступні 17.09.2024

Apple випустила стабільну версію iOS 18: які функції доступні
Як з роками змінювалася вартість iPhone у біткоїнах 14.09.2024

Як з роками змінювалася вартість iPhone у біткоїнах
Вибір редакції
Всі
Репортаж із Ukrainian CFO Forum 2024: Стратегії та інструменти фінансування бізнесу в Україні
ТОП статей 25.10.2024

Репортаж із Ukrainian CFO Forum 2024: Стратегії та інструменти фінансування бізнесу в Україні

 Головна FinTech-премія України PaySpace Magazine Awards 2024: розпочався прийом заявок
ТОП статей 22.10.2024

Головна FinTech-премія України PaySpace Magazine Awards 2024: розпочався прийом заявок
Останні новини
Сьогодні  14:00

Обсерваторія NASA зафіксувала потужний спалах на сонці

 Сьогодні  13:00

Кабмін схвалив нові виплати для переселенців: хто може отримати

 Сьогодні  12:00

Apple пропонує до $1 млн тим, хто зламає новий сервіс компанії

 Сьогодні  11:00

Як зміниться населення України у найближчі роки — прогноз МВФ

 Сьогодні  10:00

3 акції техкомпаній, на які варто звернути увагу у жовтні

 25.10.2024  19:40

CEO Ripple розповів, як зміниться відношення США до криптовалют після виборів

 25.10.2024  18:50

Скільки б ви заробили, інвестувавши в акції Баффета одночасно з ним

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber