Ощадбанк домігся арешту €87 млн російських активів у Франції

Ощадбанк зареєстрував арешт на активи росії у Франції на суму близько 87 млн євро — підтвердження цього надійшло до банку 23 квітня

Згідно з французьким законодавством Ощадбанк як перший заявник має пріоритетне право на задоволення своїх вимог із заарештованого майна, йдеться в пресрелізі.

Французька республіка визнала рішення Арбітражного трибуналу від 2018 року за позовом АТ «Ощадбанк» до російської федерації на суму понад $1,11 млрд, що стосувалось компенсації збитків, які Ощадбанк зазнав внаслідок незаконної експропріації росією активів Ощадбанку в Криму після незаконного вторгнення та окупації.

«Стягнення активів країни-агресора на користь країни, що зазнала безпідставного нападу, — один з проявів невідворотності покарання за військові злочини, які чинить росія в Україні. Символічно, що перше рішення про стягнення ухвалено саме у Франції, яка є лідером Європи в переговорному процесі щодо справедливого миру для України. Весь наш попередній досвід судових процесів з росією за цим кейсом свідчить, що й це рішення не буде виконано добровільно, і що на Ощадбанк очікує довга боротьба за реалізацію цих активів. Але ми вміємо працювати «в довгу». Впевнені, що справедливість має перемогти», — зазначила Роза Тапанова, членкиня наглядової ради Ощадбанку.

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Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку, зазначив, що арешт російських активів є частиною багаторічної системної роботи банку, яка ведеться в низці юрисдикцій. За його словами, Ощадбанк діє відповідно до норм міжнародного права, забезпечуючи правовий захист. Це була перша державна компанія, яка отримала арбітражне рішення про компенсацію збитків у зв’язку з незаконною експропріацією української власності в Криму з боку росії. Він підкреслив, що банк робитиме все можливе, аби зберегти лідерство і у питанні стягнення заарештованого майна, спираючись на високопрофесійну команду та провідних міжнародних юридичних радників.

«Незважаючи на успішний прогрес у відшкодуванні збитків у Франції, ми і далі всіма доступними законними способами будемо продовжувати наші дії із виконання арбітражного рішення щодо російських активів. Окрім того, ми ретельно фіксуємо всі збитки, завдані банку після 2022 року, — вони стануть базою для подальших позовів проти країна-агресора», — прокоментував Арсен Мілютін, заступник голови правління Ощадбанку.

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