Ощадбанк компенсуватиме бізнесу 15% вартості української техніки

Українські підприємці зможуть отримати часткову компенсацію в Ощадбанку за придбання техніки та обладнання українського виробництва

Державний Ощадбанк підписав меморандум з Міністерством економіки, який розширює доступ клієнтів банку до спеціальної програми. За її умовами українці можуть отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) за придбання енергетичного, будівельного, колісного та спеціального обладнання українського виробництва.

«За попередніми підрахунками завдяки новій програмі 2000 українських підприємств зможуть оновити обладнання, купивши техніку у вітчизняних виробників. І це збільшення обсягів виробництва, стабільна економіка, нові робочі місця, гроші в бюджет тощо», — зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям ММСБ.

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Як працює програма

Для отримання компенсації покупці повинні оплатити техніку та обладнання через Ощадбанк, після чого подати заяву на отримання компенсації разом із копією платіжного документа та актом приймання-передавання товару.

Техніка й обладнання, на які отримана компенсація, не може упродовж 3 років перепродаватись. Інакше покупець має повернути державі кошти й буде позбавлений можливості отримувати компенсацію впродовж наступних 3 років.

В Ощадбанку зауважили, що на компенсацію не мають права підприємства-банкрути, підсанкційні чи пов’язані з державою-агресором або білоруссю компанії, які мають прострочений більш ніж на шість місяців податковий борг, працюють на території активних бойових дій тощо.

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Заявки на товари, придбані до 1 грудня 2024 року, розглядатимуться в цьому році за умови подання до 5 грудня. Для техніки, придбаної після 1 грудня, компенсацію буде нараховано наступного року.

Водночас виробникам для участі в програмі потрібно подати заявку до Мінекономіки в електронній формі та перелік товарів, під час купівлі яких покупцеві може нараховуватись компенсація, а також пакет документів (інформацію про ступінь локалізації, калькуляцію собівартості та технологічні операції, розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці тощо). Після перевірки товари буде включено до переліку.

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