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Ощадбанк компенсуватиме бізнесу 15% вартості української техніки

20.11.2024 17:00
Дарія Шуть
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Українські підприємці зможуть отримати часткову компенсацію в Ощадбанку за придбання техніки та обладнання українського виробництва

Ощадбанк компенсуватиме бізнесу 15% вартості української техніки

Фото: freepik.com

Державний Ощадбанк підписав меморандум з Міністерством економіки, який розширює доступ клієнтів банку до спеціальної програми. За її умовами українці можуть отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) за придбання енергетичного, будівельного, колісного та спеціального обладнання українського виробництва.

«За попередніми підрахунками завдяки новій програмі 2000 українських підприємств зможуть оновити обладнання, купивши техніку у вітчизняних виробників. І це збільшення обсягів виробництва, стабільна економіка, нові робочі місця, гроші в бюджет тощо», — зазначила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям ММСБ.

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Як працює програма

Для отримання компенсації покупці повинні оплатити техніку та обладнання через Ощадбанк, після чого подати заяву на отримання компенсації разом із копією платіжного документа та актом приймання-передавання товару.

Техніка й обладнання, на які отримана компенсація, не може упродовж 3 років перепродаватись. Інакше покупець має повернути державі кошти й буде позбавлений можливості отримувати компенсацію впродовж наступних 3 років.

В Ощадбанку зауважили, що на компенсацію не мають права підприємства-банкрути, підсанкційні чи пов’язані з державою-агресором або білоруссю компанії, які мають прострочений більш ніж на шість місяців податковий борг, працюють на території активних бойових дій тощо.

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Заявки на товари, придбані до 1 грудня 2024 року, розглядатимуться в цьому році за умови подання до 5 грудня. Для техніки, придбаної після 1 грудня, компенсацію буде нараховано наступного року.

Водночас виробникам для участі в програмі потрібно подати заявку до Мінекономіки в електронній формі та перелік товарів, під час купівлі яких покупцеві може нараховуватись компенсація, а також пакет документів (інформацію про ступінь локалізації, калькуляцію собівартості та технологічні операції, розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці тощо). Після перевірки товари буде включено до переліку.

Нагадаємо, Ощадбанк запустив іпотечний продукт з плаваючою відсотковою ставкою, який доступний для усіх клієнтів. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніОщадбанк
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