Ощадбанк запустив іпотеки з плаваючою відсотковою ставкою

Державний банк Ощадбанк запустив іпотечний продукт з плаваючою відсотковою ставкою, який доступний для усіх клієнтів

Про це написав голова правління Ощадбанку Сергій Наумов у своєму Telegram.

«Продукт може бути цікавий тим, хто не підпадає під правила державної програми єОселя, адже доступний для усіх клієнтів, незалежно від наявності житла у власності, та не має обмежень щодо вартості за квадратний метр або загальної площі житла», — наголосив Наумов.

Процентна ставка за новою іпотечною програмою на перший рік становить 16,99%. Починаючи з другого року ставка за цією іпотечною програмою складається з двох частин: фіксованої частини (4%), що є незмінною протягом дії кредитного договору та індексу UIRD3m (що розраховується відповідно до депозитних ставок фізосіб у гривні 20 найбільших українських банків).

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«Окрім цього ми маємо власну іпотечну програму із фіксованою ставкою та надаємо позики в рамках державної єОселі», — додав Наумов.

Нагадаємо, що Ощадбанк профінансує вітроенергетичну компанію. Ощадбанк підписав кредитну угоду з ТОВ «ФРЕНДЛІ ВІНД ТЕХНОЛОДЖІ», яке є одним із лідерів розбудови вітропарків. Сума кредиту не називається. Однак за ці гроші компанія купить самохідний автокран LIEBHERR LG 1750, що є важливим етапом у розвитку інфраструктури вітроенергетики. Кредит було надано в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Раніше ми писали, що ПриватБанк та Ощадбанк надаватимуть гранти українським підприємцям. Ощадбанк та ПриватБанк стали партнером нової програми «Підтримка та відновлення Криворізького району. Гранти для малого бізнесу». Метою цієї ініціативи є покращення доступу мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) до банківського фінансування. Програма спрямована на зміцнення стійкості бізнесу, створення нових робочих місць, розширення виробничих можливостей та поліпшення послуг.

Крім того, агенство Fitch покращило рейтинг Ощадбанку. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Ощадбанку в іноземній і національній валюті з «CCC-» і «CCC» до «CCC» і «CCC+» відповідно.

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