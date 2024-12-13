Європейський центробанк знову знизив облікову ставку

12 грудня Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив облікову ставку вчетверте цього року і залишив двері відкритими для подальшого пом’якшення на тлі наближення інфляції до бажаного рівня та слабкої економіки

Центральний банк 20 країн, що використовують євро, знизив ставку за банківськими депозитами, яка визначає умови фінансування в блоці, до 3,0% з 3,25%. Лише в червні вона була на рекордному рівні 4,0%.

Він також дав зрозуміти, що можливе подальше зниження ставок, прибравши посилання на утримання ставок на «достатньо обмежувальному рівні» — економічний жаргон для позначення рівня вартості запозичень, який стримує економічне зростання.

«Умови фінансування полегшуються, оскільки нещодавнє зниження процентних ставок Радою керуючих поступово робить нові запозичення менш дорогими для фірм і домогосподарств, — сказали в ЄЦБ. — Але вони продовжують залишатися жорсткими, оскільки монетарна політика залишається обмежувальною, а минулі підвищення процентних ставок все ще впливають на залишки кредитів».

Цікаве по темі: Акції ШІ-компаній можуть обвалитися — попередження ЄЦБ

Не існує універсального визначення того, що є обмежувальною ставкою, але економісти, як правило, вважають, що нейтральною територією, яка не стимулює і не охолоджує зростання, є відсоткова ставка між 2% і 2,5%.

Своїм рішенням ЄЦБ також знизив ставку, за якою він кредитує банки на один тиждень — до 3,15% — і на один день — до 3,40%.

Останніми роками ці інструменти майже не використовувалися, оскільки ЄЦБ забезпечив банківську систему більшими резервами, ніж вона потребувала, через масовану купівлю облігацій та довгострокові кредити.

Але вони можуть стати більш актуальними в майбутньому, коли ці програми завершаться. ЄЦБ підтвердив, що цього місяця припинить купувати облігації в рамках програми екстреної купівлі під час пандемії.

Нагадаємо, що ЄЦБ опублікував звіт про хід роботи над цифровим євро. ЄЦБ опублікував другий звіт про хід підготовки до запровадження цифрового євро, що закладає основу для потенційного випуску CBDC.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які фінтех-тренди домінуватимуть у 2025: еволюція галузі

НБУ підвищив облікову ставку до 13,5% річних

Українські облігації набирають популярності у світі: причини

За матеріалами: Reuters.