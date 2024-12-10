Найбільші банки України домовились про обмеження переказів: які будуть ліміти

Національний банк України (НБУ), низка найбільших банків та банківські асоціації підписали спільний меморандум, що передбачає запровадження додаткових лімітів на карткові перекази для українців

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

«Сьогодні Меморандум підписали чотири великих банки-емітенти: АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Універсал Банк», інші банки та надавачі платіжних послуг висловили намір доєднатися найближчим часом», — йдеться у повідомленні.

Документ передбачає, що банки впроваджуватимуть спільні заходи з унеможливлення використання банківських рахунків як «транзитних» для переказу та «відмивання» незаконних коштів і фінансування тероризму, а також боротимуться із «дропами».

Підписання відбулось на офіційному заході, де був присутній і голова правління НБУ Андрій Пишний. Він привітав прагнення банків та банківських асоціацій зробити ринок платіжних послуг в країні максимально прозорим.

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Що передбачає меморандум

Фактично цей документ є продовженням тимчасового введення лімітів на карткові перекази в розмірі до 150 000 грн. Однак нововведення посилюють та дещо змінюють попередні обмеження.

Так, банки домовились обмежувати проведення вихідних переказів за відсутності документального підтвердження доходів, при цьому поділяючи клієнтів за ступенем ризику.

Для клієнтів «високого» рівня ризику буде діяти постійний ліміт в сумі до 50 000 гривень на місяць. А для клієнтів «середнього» та «низького» рівня ризику:

з 1 лютого 2025 року — в сумі до 150 000 гривень на місяць,

з 1 червня 2025 року — в сумі до 100 000 гривень на місяць.

Водночас ліміти не стосуються клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів, а також волонтерів. Однак обмеження стосуватимуться не лише переказів з картки на картку, а і через IBAN.

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Також банки обмежать кількість рахунків, відкритих в одній валюті — не більше трьох рахунків для клієнтів без документально підтверджених джерел доходів. Це не стосується депозитних, кредитних рахунків та рахунків для отримання державної допомоги.

Клієнти, які планують здійснювати перекази понад встановлений ліміт, зобов’язані документально підтвердити доходи. Це зокрема довідки ОК5 та ОК7, податкова декларація, зарплатні відомості, підтвердження зарахувань від державних органів, та підтверджені доходи членів родин, підтвердження волонтерської діяльності.

Зміни для ФОПів

Меморандум запроваджує і нововведення для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Для новостворених ФОПів, яким менш ніж пів року, із сумою річного доходу згідно 1 групи оподаткування (високий ризик) запроваджують поглиблене вивчення його бізнес-діяльності та посилений моніторинг операцій по рахунку відповідно до суми середньомісячного доходу/місяць по 1 групі оподаткування.

Для ФОПів на загальній системі оподаткування або спрощеній системі 2-3-ї групи відбуватиметься вивчення клієнта відповідно до власного ризикоорієнтованого підходу.

Зобов’язання фінустанов, які доєднались до Меморандуму

Надавачі платіжних послуг, які доєднались до Меморандуму, погоджуються на запровадження у своїй діяльності уніфікованих ринкових практик та підходів. Зокрема до процесів:

належної перевірки клієнтів на етапі встановлення ділових відносин;

моніторингу фінансових операцій по рахункам клієнтів відповідно до наявної інформації про клієнта та фактично здійснювані операції;

встановлення автоматизованих цілодобових правил моніторингу платіжних операцій з особливою увагою на моніторингу та обмеженню операцій у нічний час (з 24:00 по 06:00), для виявлення випадків не характерної фінансової поведінка, та протидії шахрайським схемам, викраденню коштів через засоби соціальної інженерії, недопущення участі клієнтів у схемах дропів;

встановлення правил на здійснення фінансових операцій (надання продуктів/послуг) клієнтів відповідно до узгоджених підходів та процедур, які базуватимуться на ризик-орієнтованому підході;

обміну інформацією між банками-учасниками Меморандуму про клієнтів та їх діяльність, яка містить ознаки підозрілості у відповідності до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ.

Підписуючи Меморандум надавачі платіжних послуг зобов’язуються здійснювати перекази клієнтів з врахуванням запровадженого у банку ризик-орієнтованого підходу.

«Сьогодні ми презентуємо результат спільної роботи банківського сектору, який спрямований на забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг. Наша банківська система не лише стійка та високоліквідна, але й відповідальна, оскільки запровадження єдиних підходів демонструє зрілість і готовність вирішувати виклики. На переважну більшість пересічних користувачів банківських послуг запропоновані ліміти не матимуть впливу. Основна мета Меморандуму — протидія протиправному використанню української платіжної інфраструктури та створення рівних умов для всіх учасників ринку. Ми переконані, що ініціативу підтримають всі банки та небанківські надавачі платіжних послуг», — сказав Андрій Дубас, Президент Асоціації українських банків.

Нагадаємо, Нацбанк з 1 жовтня запровадив піврічні обмеження на перекази з картки на картку для громадян, що не можуть перевищувати 150 тисяч гривень на місяць в межах одного банку.

А пізніше з’явилось нове розпорядження регулятора щодо небанківських фінансових установ. Зокрема маркетплейси із власними фінкомпаніями (Rozetka Pay), поштові оператори (NovaPay), та платіжні термінали самообслуговування (ПТКС), будуть зобов’язані контролювати операції своїх клієнтів.

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