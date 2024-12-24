Чи досягне Dogecoin $1 у 2025 році — аналітик

Dogecoin (DOGE), популярна криптовалюта, натхненна мемами, залишається однією з найбільш інтригуючих монет на ринку, оскільки інвестори спекулюють на її здатності зрости до $1 до 2025 року

Хоча DOGE продемонстрував вражаючий ріст за останній рік, шлях до $1 вимощений значними перешкодами, в основному через інфляційну механіку пропозиції та високі вимоги до ринкової капіталізації, вважає аналітик та інвестор Джордан Мейджор.

Наразі Dogecoin торгується на рівні $0,32, за останній тиждень він знизився на 21,26%, а за останній місяць — на 26,51%. Однак він залишається на 238,47% вищим у порівнянні з минулим роком, демонструючи свою довгострокову стійкість.

Незважаючи на нещодавнє падіння, 9 грудня 2024 року DOGE досягнув річного максимуму в $0,46, майже на півдорозі до позначки в $1. На той час його ринкова капіталізація сягнула вражаючих $68,7 млрд, підтримувана оборотною пропозицією у 147,33 млрд DOGE.

Однією з визначальних характеристик Dogecoin є його фіксована річна емісія в розмірі 5 мільярдів DOGE, що створює постійний інфляційний тиск на його ціну.

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Щоб DOGE досяг $1, його ринкова капіталізація повинна перевищити $147 млрд на основі поточної циркулюючої пропозиції — значно більше, ніж його попередня рекордна ринкова капіталізація у $88,8 млрд під час пікової ціни в $0,73 8 травня 2021 року. Тоді пропозиція в обігу була значно меншою, що дозволило ціні різко зрости при відносно меншому притоці капіталу, ніж сьогодні.

Якби Dogecoin досягнув своєї попередньої рекордно високої ринкової капіталізації у $88,8 млрд за сьогоднішньої пропозиції, його ціна сягнула б лише $0,62, що підкреслює прямий вплив інфляційної динаміки пропозиції. Це означає, що DOGE потребує постійного і значного зростання попиту, що значно перевищує історичні рівні, щоб утримати або перевершити попередні максимуми ціни.

У короткостроковій перспективі ключовими технічними рівнями, за якими слід стежити, є зона підтримки на рівні $0,2843, яка історично виступала в якості захисної мережі під час цінових корекцій, і зона опору на рівні $0,3545, яку необхідно подолати, щоб відновити бичачий імпульс. Прорив цих рівнів необхідний для того, щоб DOGE зміг досягти значного прогресу в напрямку свого психологічного бар’єру в $1.

Раніше ми писали, як відреагував Dogecoin на створення департаменту DOGE у США. Курс Dogecoin майже відразу виріс більш ніж на 10% після того, як Трамп призначив Маска і Рамасвамі керівниками новоствореного Департаменту урядової ефективності (DOGE).

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За матеріалами: Finbold.