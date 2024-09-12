Ціна Dogecoin перевищила $0,1: причини

Dogecoin (DOGE) нарешті відновився вище психологічної ціни в $0,1, що відкриває бичачі перспективи для найпопулярнішого мемкоїна. Відновлення ціни Dogecoin відбувається завдяки кільком факторам, включаючи нещодавній відскок від флагмана криптовалют, Біткоїна

Dogecoin відновився вище $0,1 після того, як Біткоїн піднявся до $58 000. Відомо, що ціна мемкоїна має сильну позитивну цінову кореляцію з провідною криптовалютою. Таким чином, зростання Біткоїна з рівня нижче $54 000 на вихідних до $58 000 в кінцевому підсумку проклало шлях для відновлення DOGE вище цього критичного рівня підтримки.

Хоча ще належить з’ясувати, чи є нещодавнє цінове ралі Біткоїна тимчасовим відскоком або бичачим розворотом, подальше зростання провідної криптовалюти, безсумнівно, призведе до стійкого висхідного тренду для Dogecoin.

Інші причини зростання Dogecoin

Тим часом ще однією причиною відновлення ціни DOGE є підтримка з боку Ілона Маска, відомого своєю прихильністю до монети-мема. Нещодавно Маск опублікував пост на Х, в якому натякнув на DOGE, підписавши його «Департамент ефективності уряду». Пост також містив зображення з абревіатурою «D.O.G.E.».

В іншому Х-пості Маск оголосив, що Doge стане офіційним талісманом Департаменту ефективності уряду, ще раз підкресливши свою підтримку DOGE. Загадкові пости Маска про Dogecoin завжди впливали на ціну монети, і цей раз не став винятком.

Відновлення публічної підтримки Dogecoin з боку Маска відбулося після того, як суд постановив, що він не несе відповідальності за колективним позовом, в якому його звинувачували в маніпулюванні ціною DOGE. Суддя заявив, що звинувачення проти Маска були необґрунтованими, а його коментарі про Dogecoin були просто «надутими словами» і не могли бути сприйняті як фактичні реальні дані.

DOGE націлився на $0,15

Після відновлення курсу Dogecoin вище $0,10, найпопулярніша монета-мем може досягти $0,15, якщо збереже цей бичачий імпульс. Звертаючи увагу на фігуру “падаючий клин” на денному графіку DOGE, криптоаналітик Алі Мартінес зазначив, що стійке закриття вище $0,10 може спровокувати бичачий рух до цього цінового рівня для DOGE.

Дані платформи ринкової аналітики IntoTheBlock показують сплеск великих транзакцій, що свідчить про те, що кити Dogecoin знову накопичують мемкоїн. Це важливо, оскільки такий тиск покупців може призвести до зростання ціни DOGE до $0,15. Враховуючи його кореляцію з Біткоїном, Dogecoin може досягти цього рівня ціни, якщо ціна флагманської криптовалюти зросте і прорветься вище $60 000.

На момент написання матеріалу, згідно з даними CoinMarketCap, Dogecoin торгується на рівні близько $0,1023, що на понад 2,79% більше, ніж учора.

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За матеріалами bitcoinist.com