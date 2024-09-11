Ілон Маск зробив пост про Dogecoin: що буде з ціною DOGE

Зростання Dogecoin (DOGE) значною мірою пов’язане з підтримкою генерального директора Tesla Ілона Маска, чия згадка про мемкоїн привернула інтерес інвесторів

Нещодавно, після деякої перерви, Маск, схоже, відновив просування DOGE через свій акаунт на X. Одна з останніх подій сталася 7 вересня, коли він опублікував пост, який був розцінений як непрямий натяк на Dogecoin.

У пості було написано: «Департамент ефективності уряду» (Department of Government Efficiency), абревіатура DOGE. Це викликало обговорення в спільноті Dogecoin, що спровокувало очікування можливого зростання ціни.

Department of Government Efficiency pic.twitter.com/HFeHYNIkJN — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2024

На основі цього допису інший користувач під псевдонімом Dogedesigner створив мем, що посилається на допис Маска. На зображенні був використаний відфотошоплений мем з мультфільму «Король Лев», на якому мільярдер зображений в образі Рафікі, який тримає на руках Сімбу, що символізує Dogecoin.

Цікаво, що Маск відреагував на пост, запропонувавши зробити це зображення талісманом передбачуваної державної установи.

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В цілому, Dogecoin позитивно відреагував на згадки Маска, і токен продемонстрував помітну короткострокове зростання. Зростання Dogecoin, швидше за все, стало несподіванкою, враховуючи, що останнім часом мемкоїн демонстрував мінімальну реакцію на згадки про Маска.

Прогноз цін на Dogecoin

У «бичачому» випадку, якщо засновник SpaceX продовжить позитивно відгукуватися про монету і її можливу інтеграцію в свої компанії, ціна DOGE може зрости від $0,12 до $0,15 в короткостроковій перспективі.

У помірному випадку, коли Маск охолоне до своїх згадок, Dogecoin може стабілізуватися на поточному рівні, за умови, що ринкові настрої залишаться позитивними. Мемкоїн торгуватиметься в діапазоні від $0,10 до $0,12.

З іншого боку, якщо загальні ринкові настрої залишатимуться ведмежими, а заяви Маска не матимуть сили, DOGE може впасти до $0,08-$0,09.

З іншого боку, криптоаналітик Алі Мартінес запропонував кілька можливих сценаріїв руху цін на мемкоїн, оскільки, схоже, на ринку панують короткострокові бичачі настрої.

Експерт зауважив, що на денному графіку Dogecoin формує класичну фігуру «падаючий клин», яка зазвичай розглядається як бичачий розворотний тренд. На думку Мартінеса, здатність криптовалюти утримувати закриття вище позначки $0,10 може спровокувати прорив, що, ймовірно, покладе початок ралі до рівня $0,15.

Оскільки криптовалютний ринок зараз демонструє слабкість, згадки Маска про DOGE допоможуть стабілізувати ціну вище рівня підтримки $0,10.

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За матеріалами: Finbold.