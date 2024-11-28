Чи досягне Dogecoin $1 до кінця року — думка експерта

Хоча кожен має свою думку про мемкоїни, важко не погодитися, що мемкоїни — це найгарячіший наратив на крипторинку. А найпопулярнішою монетою всіх часів є DOGE. Розберемося, чи може DOGE досягти $1 до кінця 2024 року?

Криптовалютний бум у самому розпалі, сезон альткоїнів не за горами, а мемкоїни стають найпопулярнішим товаром. Це означає одне — DOGE має на меті досягти вартості в $1 долар до кінця цього року. Експерт Brave New Coin Джейсон Джонс вважає, що справи у Dogecoin йдуть добре.

У 2013 році Dogecoin народився як жарт, грайливий натяк на любов інтернету до мемів і стрімку популярність Біткоїна. Те, що почалося як інтернет-жарт, у 2021 році набуло несподіваного розмаху завдяки підтримці таких відомих особистостей, як Ілон Маск, який назвав монету «народною криптовалютою». Dogecoin злетів до мейнстрімної популярності, досягнувши рекордної ринкової капіталізації у понад $85 млрд.

На думку деяких інвесторів, DOGE вже пройшов свій розквіт і вже досягнув своєї стелі вартості в 2024 році. Однак інші мають більш позитивний прогноз і прогнозують, що DOGE може піднятися до $1 в 2025 році, а можливо, навіть до кінця цього року.

Поточна ціна DOGE — $0,40. Зважаючи на неймовірний сплеск обсягу торгів та уваги за останні кілька місяців, цілком реально очікувати, що ціна підніметься щонайменше до $1 до кінця цього року.

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За останній місяць ціна DOGE зросла на 175%, досягнувши приголомшливої ринкової капіталізації в $57,8 млрд. Цей стрибок ставить Dogecoin попереду Porsche, чия ринкова оцінка становить $56,1 млрд.

Зростання підкреслює незмінну привабливість Dogecoin як мемкоїна та культурної ікони, особливо завдяки постійному просуванню токена Ілоном Маском. Можливість створення спеціальної ETP для Dogecoin ще більше підігріла ентузіазм інвесторів, закріпивши позицію криптовалюти як важковаговика у світі криптовалют.

Dogecoin — це Біткоїн мем-монет. Dogecoin — найбільший мемкоїн. Dogecoin має світову впізнаваність, а найбагатша людина світу Ілон Маск щодня пише про Doge на X.

Dogecoin може досягти $1 цього року або на початку 2025 року.

Технічний аналітик і трейдер Doge Bluntz зазначив, що Dogecoin перебуває у висхідній бічній корекції вже протягом двох тижнів. Через це багато хто втратив інтерес і почав шукати нові можливості. Однак, за словами Bluntz, справжнє зростання Dogecoin лише розпочинається. Він радить не фіксувати прибуток до того, як вартість Dogecoin досягне щонайменше $1.

Раніше ми писали, як відреагував Dogecoin на створення департаменту DOGE у США. Курс Dogecoin майже відразу виріс більш ніж на 10% після того, як Трамп призначив Маска і Рамасвамі керівниками новоствореного Департаменту урядової ефективності (DOGE).

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За матеріалами: Brave New Coin.