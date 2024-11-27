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Віталік Бутерін продав свої мемкоїни: скільки заробив

27.11.2024 15:00
Олеся Крамаренко
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Співзасновник Ethereum Віталік Бутерін продав свої мемкоїни, а зароблені кошти пожертвував на криптоадвокацію

Віталік Бутерін продав свої мемкоїни: скільки заробив

Фото: youtube.com

27 листопада блокчейн-трекер Lookonchain виявив, що Бутерін продав кілька мемкоїнів, які були раніше переведені на його гаманець. Натомість він отримав 22,89 ETH, що оцінюється приблизно в $76 500. Згідно з даними Arkham Intelligence, Віталік Бутерін отримав ці монети безплатно.

До речі, Бутерін не рекомендує відправляти мемкоїни на його гаманець. Замість цього він радить жертвувати ці кошти безпосередньо на впливові справи. Сам Віталік після продажу мем-монет пожертвував 320 ETH (вартістю $1,07 млн) Coin Center. Цей внесок підкреслює відданість Бутеріна просуванню етики в блокчейн-просторі.

Coin Center, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія, є провідною групою з адвокації криптовалютної політики. Неприбуткова організація зосереджується на захисті індивідуальних прав на створення, використання та управління відкритими блокчейн-мережами, такими як Bitcoin та Ethereum.

Вона виконує свою місію, проводячи дослідження policy, навчаючи її розробників та виступаючи за збалансоване регулювання. Організація також бере участь у судових процесах для захисту громадянських свобод у цифрову епоху. Очікується, що пожертва Віталіка Бутеріна зміцнить зусилля організації у захисті децентралізованих технологій та просуванні інновацій.

Цінова динаміка Ethereum

Ціна Ethereum (ETH) торгується на рівні $3 422, зазнавши невеликого зростання за останні 24 години. Її денні мінімальні та максимальні значення коливаються від $3 255 до $3 443. Ринкова капіталізація Ethereum становить $408 млрд, а обсяг торгів за минулу добу — $40 млрд. Монета займає 12,8% ринку, закріпившись на позиції другої за ринковою капіталізацією криптовалюти.

 Про Віталіка Бутеріна та його вплив на світ криптовалют, ми писали раніше.

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За матеріалами coingape.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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