Скільки Віталік Бутерін пожертвував українським благодійним організаціям

Вчора співзасновник Ethereum задонатив декілька сотень ETH чотирьом українським благодійним організаціям

У ніч на 29 жовтня 2024 року Віталік Бутерін, співзасновник Ethereum, здійснив пожертву у розмірі 400 ETH (понад $1 млн на той час) чотирьом українським благодійним організаціям. Про це повідомив Рев Міллер, співзасновник Limitless Labs.

Vitalik just donated 400 ETH ($1M+) to four Ukrainian humanitarian non-profits. One of these non-profits is our family non-profit that helps children affected by the war in Ukraine — we’re immensely grateful to @VitalikButerin and the community. This donation was made possible… pic.twitter.com/X6YYfNHQVO — rev miller (@revrfg) October 29, 2024

Відомо, що Віталік Бутерін надіслав по 100 ETH (близько $261 470) трьом організаціям: Crystal Hearts, Polymath-Kids та United Humanitarian Front, згідно з даними Etherscan.

Також серед організацій, що отримали донати, є благодійний фонд «Крила Справедливості». За словами Міллера, цей фонд допомагає на фронті з дронами та займається порятунком людей і тварин.

У коментарі для Incrypted Рев Міллер зазначив, що благодійний фонд Polymath-Kids підтримується його сім’єю. Він також додав, що пожертва Бутеріна стала можливою завдяки продажу мемкоїнів, таких як MOODENG, EBULL, DOG та інших.

Віталік Бутерін, співзасновник Ethereum, загалом пожертвував Україні 1500 ETH, що на момент переказу становило приблизно $4,8 млн. Ця сума була розділена між двома благодійними фондами: Unchain Ukraine та Crypto Fund Ukraine, які займаються гуманітарною допомогою та підтримкою армії в умовах війни​. Таким чином, загальна сума його пожертвувань Україні перевищує $5 мільйонів.

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За матеріалами Incrypted.