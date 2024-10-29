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Скільки Віталік Бутерін пожертвував українським благодійним організаціям

29.10.2024 18:50
Олеся Крамаренко
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Вчора співзасновник Ethereum задонатив декілька сотень ETH чотирьом українським благодійним організаціям

Скільки грошей Віталік Бутерін пожертвував українським благодійним організаціям

Фото: unsplash.com, youtube.com

У ніч на 29 жовтня 2024 року Віталік Бутерін, співзасновник Ethereum, здійснив пожертву у розмірі 400 ETH (понад $1 млн на той час) чотирьом українським благодійним організаціям. Про це повідомив Рев Міллер, співзасновник Limitless Labs.

Відомо, що Віталік Бутерін надіслав по 100 ETH (близько $261 470) трьом організаціям: Crystal Hearts, Polymath-Kids та United Humanitarian Front, згідно з даними Etherscan.

Також серед організацій, що отримали донати, є благодійний фонд «Крила Справедливості». За словами Міллера, цей фонд допомагає на фронті з дронами та займається порятунком людей і тварин.

У коментарі для Incrypted Рев Міллер зазначив, що благодійний фонд Polymath-Kids підтримується його сім’єю. Він також додав, що пожертва Бутеріна стала можливою завдяки продажу мемкоїнів, таких як MOODENG, EBULL, DOG та інших.

Віталік Бутерін, співзасновник Ethereum, загалом пожертвував Україні 1500 ETH, що на момент переказу становило приблизно $4,8 млн. Ця сума була розділена між двома благодійними фондами: Unchain Ukraine та Crypto Fund Ukraine, які займаються гуманітарною допомогою та підтримкою армії в умовах війни​. Таким чином, загальна сума його пожертвувань Україні перевищує $5 мільйонів.

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За матеріалами Incrypted.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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