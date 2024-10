Скільки Віталік Бутерін пожертвував українським благодійним організаціям

Вчора співзасновник Ethereum задонатив декілька сотень ETH чотирьом українським благодійним організаціям

У ніч на 29 жовтня 2024 року Віталік Бутерін, співзасновник Ethereum, здійснив пожертву у розмірі 400 ETH (понад $1 млн на той час) чотирьом українським благодійним організаціям. Про це повідомив Рев Міллер, співзасновник Limitless Labs.

Vitalik just donated 400 ETH ($1M+) to four Ukrainian humanitarian non-profits.

One of these non-profits is our family non-profit that helps children affected by the war in Ukraine — we’re immensely grateful to @VitalikButerin and the community.

This donation was made possible… pic.twitter.com/X6YYfNHQVO

— rev miller (@revrfg) October 29, 2024