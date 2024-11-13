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Як відреагував Dogecoin на створення департаменту DOGE у США

13.11.2024 13:50
Микола Деркач
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Курс Dogecoin майже відразу виріс більш ніж на 10% після того, як Трамп призначив Маска і Рамасвамі керівниками новоствореного Департаменту урядової ефективності (DOGE)

Як відреагував Dogecoin на створення департаменту DOGE у США

Як відреагував Dogecoin на створення департаменту DOGE у США Фото: playground.com, pngwing.com, freepik.com

Так, курс мемкоїна злетів до $0,3869 на початку торгів в Азії у середу, 13 листопада, після того, як обраний президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що Ілон Маск і колишній кандидат у президенти від республіканської партії Вівек Рамасвамі очолять новостворений Департамент урядової ефективності (DOGE).

Dogecoin

Dogecoin Фото: coinmarketcap.com

Акронім «DOGE» натякає на улюблену криптовалюту Маска — Dogecoin. У заяві Трампа йдеться, що Маск і Рамасвамі працюватимуть за межами уряду, щоб запропонувати Білому дому «поради та рекомендації».

Поки неясно, як буде функціонувати організація. Вона може підпадати під дію Закону про Федеральний консультативний комітет, який диктує, як зовнішні групи, що консультують уряд, повинні працювати і бути підзвітними громадськості.

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Після оголошення Маск написав на X: «Департамент урядової ефективності. Мерч буде (вогняні смайлики)». Пізніше він додав: «Загроза демократії? Ні, загроза БЮРОКРАТІЇ!!!»

Трамп чітко дав зрозуміти, що Маск, швидше за все, не обійматиме жодної штатної посади, зважаючи на його інші зобов’язання.

Хоча ціна Dogecoin спочатку зросла на 10% після цієї новини, вона залишається на 12% нижчою від максимуму попереднього дня, який становив $0,4355. Однак з моменту перемоги Трампа на президентських виборах у США в 2024 році мемкоїн продемонстрував вражаюче зростання на 142%.

Детальніше про створення департаменту DOGE читайте у матеріалі за посиланням.

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Допоміжні матеріали tradingview.com, economictimes.indiatimes.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
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