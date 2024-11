Як відреагував Dogecoin на створення департаменту DOGE у США

Курс Dogecoin майже відразу виріс більш ніж на 10% після того, як Трамп призначив Маска і Рамасвамі керівниками новоствореного Департаменту урядової ефективності (DOGE)

Так, курс мемкоїна злетів до $0,3869 на початку торгів в Азії у середу, 13 листопада, після того, як обраний президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що Ілон Маск і колишній кандидат у президенти від республіканської партії Вівек Рамасвамі очолять новостворений Департамент урядової ефективності (DOGE).

Акронім «DOGE» натякає на улюблену криптовалюту Маска — Dogecoin. У заяві Трампа йдеться, що Маск і Рамасвамі працюватимуть за межами уряду, щоб запропонувати Білому дому «поради та рекомендації».

Поки неясно, як буде функціонувати організація. Вона може підпадати під дію Закону про Федеральний консультативний комітет, який диктує, як зовнішні групи, що консультують уряд, повинні працювати і бути підзвітними громадськості.

Після оголошення Маск написав на X: «Департамент урядової ефективності. Мерч буде (вогняні смайлики)». Пізніше він додав: «Загроза демократії? Ні, загроза БЮРОКРАТІЇ!!!»

Department of Government Efficiency

The merch will be 🔥🔥🔥

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2024