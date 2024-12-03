Ринкова капіталізація Dogecoin перевищила $62 млрд: що буде далі

Dogecoin (DOGE) досяг вражаючого успіху, перевищивши ринкову капіталізацію у $62 млрд

Цей результат став можливим завдяки значному відновленню після слабких показників на початку 2024 року. Цьому посприяли підвищення активності в мережі, зростання обсягів транзакцій і посилений інтерес інвесторів.

Наразі вартість Dogecoin утримується на рівні $0,42, демонструючи стрімке зростання з менш ніж $0,10 у жовтні. Таке підвищення підкріплюється позитивними технічними сигналами, що свідчать про оптимістичний ринковий настрій.

Ключову роль відіграють ковзні середні. Зокрема, 50-денна середня, що закріпилася на рівні $0,26, слугує потужною платформою для подальшого зростання. Водночас 200-денна середня на рівні $0,15 залишається фундаментальним довгостроковим рівнем підтримки. Зростання відстані між цими показниками вказує на стійкий бичачий тренд.

Індекс відносної сили (RSI) наразі становить 62, що сигналізує про ослаблення перекупленості, зафіксованої в листопаді. Це створює потенціал для подальшого зростання, якщо активність покупців на ринку відновиться.

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Ключові рівні для спостереження включають опір на позначці $0,50, який може стати визначальним фактором для грудневого руху курсу Dogecoin. Водночас підтримка на $0,40 та більш потужний рівень захисту на $0,35 залишаються важливими у разі корекції.

У листопаді обсяги транзакцій DOGE сягнули рекордних $10 млрд на добу, але до початку грудня стабілізувалися на рівні $2,44 млрд. Це свідчить про поступове вирівнювання активності після пікових значень.

Попри зниження спекулятивної активності, мережа Dogecoin демонструє стійкість, що вказує на її зростаючу популярність серед користувачів. У листопаді кількість активних адрес досягла рекордного показника в 9,23 млн, що свідчить про залучення як нових, так і постійних користувачів. Це підкреслює, що зростання Dogecoin базується на реальному розвитку мережі, а не лише на спекулятивному інтересі.

Якщо Dogecoin зможе подолати ключовий опір на рівні $0,50, існує ймовірність досягнення $0,60 або навіть вищих рівнів до середини грудня.

У разі ж пробою підтримки на $0,40, можлива корекція до $0,35, особливо за умов зниження обсягів транзакцій і активності користувачів. Крім того, на динаміку можуть вплинути дії великих інвесторів, які можуть фіксувати прибутки, а також загальні ринкові тренди, зокрема поведінка Біткоїна.

Нагадаємо, що фінансовий гуру Рауль Пал заявив, що Dogecoin (DOGE) з моменту його запуску (понад десятиліття тому) зумів піднятися до такого рівня, щоб отримати статус «твердішої монети», ніж Біткоїн (BTC).

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За матеріалами: noworries.