2 криптовалюти, на які варто звернути увагу цього тижня

Ринок криптовалют продовжує демонструвати свою динамічну природу, а мінливі тенденції та нові можливості привертають увагу трейдерів та інвесторів

На тлі незначного падіння глобальної ринкової капіталізації на 0,3% до $3,61 трлн, фокус уваги зміщується на альткоїни, які демонструють потужний імпульс, незважаючи на консолідацію ринку в цілому.

Середньотижневий індекс відносної сили (RSI) наразі становить 60,03, що відображає стійкі, але контрольовані бичачі настрої протягом тривалого періоду часу. На цьому тлі виділяються певні альткоїни, які підтримуються сильними технічними показниками і представляють перспективні можливості для купівлі.

Stellar (XLM)

Stellar (XLM) в даний час демонструє сильні сигнали на покупку за ключовими технічними індикаторами, представляючи привабливу можливість для трейдерів та інвесторів.

Середній 12-годинний RSI ринку становить 68,09, близький до перекупленості, тоді як у XLM він нижчий — 64,97. Це свідчить про бичачий імпульс із потенціалом для подальшого зростання. Корекція ціни на 6,06% створює привабливу точку входу, оскільки XLM може відновитися. Технічні індикатори підтверджують бичачий прогноз: 13 з 15 ключових показників ковзних середніх (EMA, SMA) сигналізують про покупку.

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Для трейдерів та інвесторів XLM пропонує привабливе співвідношення ризику та винагороди. Тимчасовий відкат ціни в поєднанні з сильною підтримкою з боку ковзних середніх і рівнів RSI, які вказують на подальший потенціал зростання, вказує на те, що Stellar готовий до відскоку.

Tron (TRX)

Tron (TRX) в даний час пропонує переконливу можливість для покупки, підкріплену поєднанням бичачих технічних індикаторів і стабільної цінової динаміки, що робить його надійним вибором для трейдерів та інвесторів.

12-годинний RSI TRX становить 60,23, що нижче середнього ринкового RSI 68,09, вказуючи на сильну позицію з потенціалом для зростання до рівня перекупленості.

Стабільність TRX створює привабливу точку входу, а всі ключові EMA та SMA на різних часових інтервалах сигналізують про покупку. Осцилятори, як Awesome Oscillator і Momentum, підтверджують висхідний імпульс, вказуючи на можливе ралі.

Поєднання стабільного RSI, сильних сигналів ковзних середніх і підтримуючих індикаторів робить TRX привабливою покупкою. Технічна структура свідчить про готовність TRX скористатися ринковим імпульсом, пропонуючи як короткострокові прибутки, так і середньостроковий потенціал зростання.

Попри сильний імпульс, інвесторам слід враховувати можливі ринкові коливання, діяти обережно, проводити дослідження та узгоджувати свої стратегії з толерантністю до ризику і фінансовими цілями.

Що таке криптовалютні сигнали, та як передбачити рух ринку ми розповідали у нашому матеріалі.

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За матеріалами: Finbold.