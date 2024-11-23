2 криптовалюти, ринкова капіталізація яких досягне $5 млрд до кінця року

Ринок криптовалют, незважаючи на притаманну йому волатильність, продовжує пропонувати можливості для значного зростання, а окремі проєкти виділяються значним потенціалом

Наразі капіталізація світового ринку криптовалют стабільно становить $3,18 трлн, постійно збільшуючись, що свідчить про період підвищеного оптимізму серед інвесторів.

У світлі цього, поговоримо про дві криптовалюти, які, найімовірніше, перевищать поріг капіталізації в $5 млрд до кінця року.

Цей вибір підкріплений стратегічними досягненнями, стійким зростанням екосистеми та зростаючою довірою інвесторів.

Однак важливо зазначити, що жоден результат не є гарантованим, оскільки ефективність кожної криптовалюти буде залежати від складної взаємодії факторів, включаючи динаміку ринку, темпи прийняття та макроекономічні умови в найближчі місяці.

Hedera (HBAR)

Hedera демонструє потужний потенціал для досягнення ринкової капіталізації в $5 млрд завдяки поєднанню нещодавніх розробок та надійній екосистемі.

Наразі ціна HBAR становить $0,08502 з ринковою капіталізацією $3,2 млрд, а за останній криптовалюта подорожчала на 67%, що свідчить про підвищений інтерес інвесторів та імпульс до зростання.

Нещодавня заявка Canary Capital на створення біржового фонду (ETF) HBAR принесла новий оптимізм на ринок, оскільки такі інвестиційні інструменти мають тенденцію до підвищення доступності та привертають інституційний інтерес.

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Технічний прорив, що триває, ще більше посилює бичачі настрої навколо HBAR. Пробивши рівень опору на позначці $0,07986, токен демонструє простір для подальшого висхідного руху.

Крім того, активна роль Hedera в токенізації реальних активів вигідно позиціонує її на ринку, що швидко зростає.

У поєднанні зі значним обсягом торгів і зростаючою увагою з боку інституційних інвесторів, HBAR має всі шанси капіталізувати свій імпульс, що робить оцінку в $5 млрд досяжною віхою в найближчій перспективі.

Polygon (POL, колишня назва MATIC)

Polygon має унікальну можливість досягти ринкової капіталізації в $5 мільярдів завдяки своєму стійкому зростанню екосистеми та зростаючому інституційному прийняттю.

Нещодавно BlackRock розширив свій Інституційний фонд цифрової ліквідності в доларах США (BUIDL) до Polygon, відкривши доступ до токенізованих дохідностей Казначейства США і підкресливши масштабованість та інституційну привабливість мережі.

Ця інтеграція з одним з найбільших менеджерів активів у світі посилює роль Polygon у забезпеченні безперебійної ліквідності та доступності продуктів децентралізованих фінансів (DeFi).

Оскільки глобальний ринок токенізованих реальних активів, за оцінками, перевищує $30 трлн, участь Polygon в цьому просторі значно посилює його ціннісну пропозицію.

Крім того, досягнення Polygon в області масштабованості Ethereum, такі як zk-rollups з підтримкою 65 000 транзакцій в секунду (TPS) і співпраця з такими платформами, як Immutable для Web3-ігор, ще більше зміцнили її позиції.

Стратегічні ініціативи Polygon, технічний прогрес і зростаюче використання криптовалюти, яка наразі оцінюється в $0,4149 з ринковою капіталізацією в $974,47 млн, роблять її добре підготовленою для того, щоб примножити свою оцінку і досягти позначки в $5 млрд.

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За матеріалами: Finbold.