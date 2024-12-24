Кити купили Ethereum на $1 млрд: що буде з криптовалютою

Ethereum демонструє ознаки стабілізації, а ключові технічні показники вказують на бичачий прогноз. Активність китів і позитивні графічні патерни натякають на можливий ціновий сплеск Ethereum

Масштабні криптоінвестори, або так звані кити, роблять сміливі кроки щодо Ethereum. Лише за три дні вони купили 340 000 ETH на суму понад $1 млрд. Це відбулось під час падіння ринку, що викликало спекуляції про потенційне відновлення. Ключове питання зараз полягає в тому, чи зможе Ethereum знову піднятися.

Навіть на тлі ширшого падіння ринку, активність китів демонструє впевненість. Якщо великі інвестори продовжать накопичувати кошти, незабаром на Ethereum може спостерігатися сплеск попиту. Коли на ринок вийде більше покупців, ціна може значно зрости.

Купуючи великі обсяги, коли ринок падає, кити налаштовують себе на майбутні прибутки. Цей крок узгоджується з минулими відновленнями ринку. Історично склалося так, що великі покупки часто передують стрибкам цін. Ці кити бачать в ETH можливість і вірять, що ціни піднімуться, коли ринок стабілізується.

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Ознаки стабільності та майбутнього зростання

Технічні індикатори Ethereum свідчать, що стабільність на горизонті. Тижневий графік показує, як ціна тестує ключові рівні індикатора Ichimoku Kinko Hyo. Лінії Tenkan і Kijun вказують на підтримку, сигналізуючи про можливу стабілізацію. Нещодавно Ethereum також взаємодіяв з Senkou Span A хмари Kumo Cloud, яка перетворилася з опору на підтримку.

Хоча ці ознаки є обнадійливими, критичним рівнем, за яким варто стежити, буде Senkou Span B Kumo Cloud. Якщо Ethereum проб’є його, можливий подальший висхідний рух. Попри короткострокову волатильність, довгострокові перспективи виглядають багатообіцяльними, виходячи з поточної структури графіка і активності китів.

Нещодавня купівля Ethereum китами і позитивні технічні показники свідчать про потенційне відновлення. Хоча ринок може постати перед деякими труднощами, майбутнє Ethereum виглядає райдужним. Якщо цей імпульс збережеться, ціновий сплеск може бути не за горами.

Нагадаємо, що гігантський кит розпродає Ethereum на $1,2 млрд. Маючи у своєму розпорядженні 398 891 ETH (вартістю приблизно $1,28 млрд), величезний Ethereum-кит почав розпродавати значну частину своїх запасів.

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За матеріалами CryptoNewsLand