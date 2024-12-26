4 перспективних альткоїни, які можна купити дешевше $1

Біткоїн (BTC) продовжує домінувати в заголовках завдяки своєму рекордному зростанню — на 46% з моменту виборів в США і на 133% з початку року, але увага зміщується до альткоїнів, які пропонують високий потенціал за нижчою ціною

У той час як Біткоїн задає темп ринку, такі криптовалюти, як Stellar (XLM), Hedera (HBAR), Dogecoin (DOGE) і Algorand (ALGO), займають свої ніші завдяки своїм кейсам використання і зростаючому поширенню.

STELLAR (XLM)

Stellar Lumens отримує визнання як одна з найперспективніших криптовалют вартістю до $1, що посилюється інституційною підтримкою та її роллю в транскордонних платежах.

Заснована співзасновником Ripple Джедом Маккалебом, Stellar зарекомендувала себе як ключове рішення для глобальних грошових переказів.

Динаміка цін Stellar історично відображає динаміку цін Ripple (XRP), пропонуючи ще один рівень потенційного зростання.

Останні розробки Ripple, включаючи запуск RLUSD, змушують аналітиків прогнозувати бичачу траєкторію, а деякі припускають, що XRP може досягти $5 або вище. З огляду на те, що їхні сценарії використання в транскордонних платежах перетинаються, Stellar має всі шанси отримати вигоду з імпульсу Ripple.

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Наразі ціна Stellar становить $0,37, але за останній місяць вона впала на 28%, а з початку року зросла на 199%, що підкреслює її потенціал для отримання значних прибутків.

Hedera (HBAR)

Hedera (HBAR) зміцнила свої позиції в сфері децентралізованих фінансів (DeFi) завдяки партнерству з Chainlink (LINK).

В даний час HBAR торгується на рівні $0,31, а місячний приріст склав 113%, а з початку року — 261%, що відображає зростаючу довіру на ринку.

Аналітики Bloomberg визначили Hedera як сильного кандидата на схвалення ETF, посилаючись на його відповідність нормативним вимогам і класифікацію поза сферою цінних паперів.

Dogecoin (DOGE)

DOGE продовжує привертати увагу як одна з найбільш волатильних, але інтригуючих криптовалют, що підкріплюється її культурним значенням і нещодавніми політичними зв’язками. Нова адміністрація Трампа, яку багато хто вважає найбільш дружньою до криптовалют в історії США, викликала новий інтерес до Dogecoin.

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З Ілоном Маском, давнім прихильником токена, який зараз очолює новостворений «Департамент урядової ефективності» (D.O.G.E.), Dogecoin виявився опосередковано пов’язаним з важливими політичними наративами.

Наразі Dogecoin торгується на рівні $0,33, а його місячне падіння склало 23%, що відображає його сумнозвісну волатильність. Однак з початку року він продовжує зростати на 271%, що свідчить про його здатність приносити значні короткострокові прибутки.

Algorand (ALGO)

Algorand все частіше стає криптовалютою, на яку варто звернути увагу в 2025 році, завдяки своїй зростаючій присутності в додатках DeFi і не взаємозамінних токенів (NFT). Загальний обсяг заблокованої вартості (TVL) в екосистемі Algorand значно зріс з $117 млн у листопаді до $160 млн станом на 24 грудня, що свідчить про його зростаючу корисність і використання в рішеннях на основі блокчейну.

В даний час ціна Algorand становить $0,39, що на 33% більше, ніж за минулий місяць, і на 73% більше, ніж з початку року. Це свідчить про значний інтерес ринку та впевненість у його довгостроковому потенціалі.

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За матеріалами: Finbold.