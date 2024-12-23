За яких умов ціна Біткоїна сягне нового рекорду — прогноз аналітиків

Біткоїн (BTC) намагається відновити свою шестизначну оцінку після періоду, коли він ризикував впасти нижче зони підтримки в $90 000

Новий рекордний максимум Біткоїна може бути вже незабаром на тлі нещодавньої волатильності. Дані вказують на те, що BTC наразі коливається біля критичного цінового діапазону між $97 500 та $99 800, де понад 924 000 адрес раніше придбали понад 1,19 млн BTC.

У зв’язку з цим відомий криптовалютний аналітик Алі Мартінес назвав цю зону «цегляною стіною» через величину біткоїнів, накопичених на цих рівнях.

«Якщо BTC зможе прорватися вище цього рівня, ми можемо побачити нові історичні максимуми найближчим часом», — зазначив він.

Розбивка даних показує, що на цей час прибутковими є гаманці з приблизно 583 460 BTC, що становить 18,77% ринку. З іншого боку, 2,52 млн BTC, або 81,09%, утримуються на вищих рівнях в очікуванні відновлення цін в той час, як мінімум 4 400 BTC знаходяться на рівні беззбитковості.

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Загалом, прорив вище діапазону $97 500 – $99 800 означатиме сильний бичачий імпульс і, можливо, спровокує «страх упустити вигоду» (FOMO) з боку інвесторів, які перебувають на узбіччі. Цей прогноз з’явився після того, як Біткоїн ненадовго впав до $92 000, а потім відскочив, оскільки ринок криптовалют зазнав тривалої волатильності.

Що буде далі з Біткоїном

Після нещодавнього руху цін експерт з торгівлі криптовалютами Алан Сантана зазначив, що нещодавнє падіння не є причиною для занепокоєння. За його словами, падіння до $92 000 слід вважати здоровою корекцією. Криптовалюта вже відскочила до $97 000, посиливши свій бичачий імпульс.

Експерт підкреслив, що рівень $90 000, який збігається з 55-денною експоненціальною ковзною середньою (EMA) на денному графіку, є критично важливим рівнем підтримки, який залишається неперевіреним, що є ознакою сили ринку.

Хоча рівень $100 000 був тимчасово пробитий, він залишається в межах досяжності для наступної спроби. Сантана зазначив, що довгострокові прогнози вказують на ключові рівні розширення Фібоначчі на рівні $113 968, $138 794 і $163 620 в міру зростання BTC. Аналітик припустив, що наступна основна фаза зростання може прискоритися до кінця лютого.

Нагадаємо, нещодавні цінові зміни на ринку криптовалют — як ралі в листопаді та на початку грудня, так і нещодавній спад — викликали певне занепокоєння серед інвесторів щодо того, чи не надто пізно купувати Біткоїн (BTC). Роберт Кійосакі, відомий інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато — бідний тато», скористався можливістю розвіяти ці побоювання.

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