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Аналітики попереджають, що Біткоїн впаде до $60 000

27.12.2024 20:00
Ольга Деркач
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Показники Біткоїна (BTC) за останні 7-10 днів були настільки низькими, що численні криптовалютні та онлайн аналітики почали прогнозувати значне падіння цифрового активу, навіть якщо багато хто з них все ще бачить довгострокове ралі

Аналітики попереджають, що Біткоїн впаде до $60 000

Аналітики попереджають, що Біткоїн впаде до $60 000 Фото: pexels.com

Основним приводом для ведмежого прогнозу стала нещодавня нездатність Біткоїна закріпитися вище $95 000. Більшу частину минулого тижня головна криптовалюта світу торгувалася приблизно в діапазоні від $92 000 до $99 000, хоча більша частина торгів відбувалася ближче до нижньої межі.

Така тенденція спонукала Тоні Вейса, трейдера деривативів та фінансового викладача, наприклад, спрогнозувати, що якщо BTC не вдасться стабільно відновити рівень вище $95 000, він може зіткнутися з корекцією до $73 000.

Пітер Брандт, який раніше був прихильником сили Біткоїна, виявився ще більш песимістичним, натякнувши на можливість того, що наступний крок криптовалюти може призвести до падіння до $70 000.

Однак Брандт підтвердив свій довгостроковий оптимізм і все ще передбачає можливе зростання Біткоїна вище $130 000.

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Марк Ньютон, директор і стратег Fundstrat, аналогічним чином спрогнозував відкат до $60 000, хоча, знову ж таки, аналітична і консультаційна фірма з Волл-стріт зберігає бичачий ціновий орієнтир для Біткоїна на 2025 рік, оскільки знаменитий Том Лі встановив його на рівні $250 000.

Бенджамін Коуен, засновник і генеральний директор ITC, повторив прогноз щодо спаду, припустивши, що BTC може повторити ситуацію з Invesco QQQ Trust і, таким чином, зазнати стрімкого падіння до $60 000.

Нарешті, Алі Мартінес, експерт з блокчейну, висловив думку, що можливий значний короткостроковий спад, оскільки криптовалюта торгується нижче «найбільш значущої» зони підтримки на рівні $97 300, а між рівнем підтримки $93 806 і $70 000 немає логічних зупинок.

Сам Мартінес, хоча і погоджується з тим, що існує неминуча небезпека глибокого відкату, раніше прогнозував, що найбільш вірогідним результатом поточного циклу криптовалютного ринку є підйом BTC приблизно до $220 000 перед наступною ведмежою фазою для цифрових активів.

Незважаючи на похмурі роздуми, довгострокова картина залишається в цілому оптимістичною для Біткоїна.

Нагадаємо, що аналітик назвав криптовалюту, яка перевершить Біткоїн та Ethereum. Криптоаналітик EGRAG Crypto вважає що одна з криптовалют може випередити лідерів ринку — Біткоїн та Ethereum.

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За матеріалами: Finbold.

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